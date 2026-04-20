Обжалование решения о доначислении стоимости неучтенной электроэнергии — постановление КХС ВС

КХС ВС: Несогласие заявителя с решениями судов предыдущих инстанций или с правовой оценкой и правовыми выводами, содержащимися в решениях, не свидетельствует об их незаконности.

В марте 2025 года физическое лицо — предприниматель обратилось в Хозяйственный суд Винницкой области с иском к Акционерному обществу «Винницаоблэнерго» о признании незаконным и отмене решения комиссии структурного подразделения «Хмельницкие электрические сети» Акционерного общества «Винницаоблэнерго» от 20 февраля 2025 года по рассмотрению акта о нарушении № 04324 от 21 июня 2024 года, оформленного протоколом № 227. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Хозяйственный суд Винницкой области решением от 17 октября 2025 года по делу № 902/335/25 в удовлетворении иска отказал. Местный хозяйственный суд исходил из того, что основания для признания недействительным оспариваемого решения комиссии структурного подразделения «Хмельницкие электрические сети» Акционерного общества «Винницаоблэнерго» по рассмотрению акта о нарушении № 04324 от 21 июня 2024 года, оформленного протоколом № 227 от 20 февраля 2025 года, отсутствуют.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 4 февраля 2026 года отменил решение Хозяйственного суда Винницкой области от 17 октября 2025 года по делу № 902/335/25 и принял новое решение, которым иск удовлетворил.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неправомерности оспариваемого в данном деле решения, поскольку оно было принято на основании составленного ответчиком акта о нарушении № 04324, в котором отсутствует надлежащее и однозначное описание нарушения, которое соответствовало бы основаниям для начисления неучтенной электрической энергии согласно Правилам розничного рынка электрической энергии: акт содержит ссылки исключительно на механические повреждения корпуса прибора учета в виде трещин в местах крепления винтов госповерки и одновременно в нем отсутствуют какие-либо четкие и однозначные указания на повреждение, срыв или вскрытие пломб, их повторную установку или иные действия, которые бы свидетельствовали о нарушении целостности пломб в понимании пунктов 8.2.4., 8.4.2. ПРРЭЭ, а выводы экспертных исследований не могут быть положены в основу судебного решения как надлежащее и допустимое доказательство по делу в соответствии со статьей 101 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, поскольку являются сомнительными и ненадлежащими с учетом существенных нарушений целостности объектов исследования и утраты одной пломбы, не обеспечивают полноты исследуемых объектов.

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что ответчик при проведении расчета объема и стоимости неучтенной электрической энергии безосновательно применил способ расчета, предусмотренный подпунктом 3 пункта 8.4.10 Правил, поскольку материалы дела не содержат доказательств невозможности определения мощности в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.4.10 Правил по причинам, зависящим от потребителя.

Верховный Суд отмечает, что доводы ответчика, приведенные в кассационной жалобе, о неполном исследовании судом апелляционной инстанции собранных по делу доказательств, в частности заключения эксперта № 24-6590/2 от 23 января 2025 года (относительно трасологического экспертного исследования пломб и счетчика электрической энергии) и акта о нарушении № 04324 от 21 июня 2024 года, фактически по своему содержанию сводятся к несогласию с данной судом апелляционной инстанции оценкой этих доказательств, к необходимости осуществления судом кассационной инстанции их переоценки, что является невозможным с учетом определенных статьей 300 Хозяйственного процессуального кодекса Украины пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

Несогласие заявителя с решениями судов предыдущих инстанций или с правовой оценкой и правовыми выводами, содержащимися в решениях, не свидетельствует об их незаконности.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришел к выводу о необоснованности кассационной жалобы ответчика и об отсутствии оснований для ее удовлетворения и для отмены обжалуемого постановления Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 4 февраля 2026 года по данному делу № 902/335/25.

С полным текстом постановления КХС ВС от 02.04.2026 по делу № 902/335/25 можно ознакомиться по ссылке.

