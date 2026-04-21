Суд стягнув 31 768 грн заборгованості по зарплаті через непроведений розрахунок при звільненні: деталі справи

Зарічний районний суд м. Суми розглянув у порядку письмового провадження цивільну справу №591/12259/25 за позовом працівника до Акціонерного товариства про стягнення заборгованості із заробітної плати та ухвалив рішення про задоволення позовних вимог.

Суть справи

До суду у жовтні 2025 року звернувся представник позивача з позовом, в якому зазначалося, що позивач перебував у трудових відносинах із АТ «Сумихімпром» з 20 лютого 2008 року та був звільнений 14 серпня 2024 року за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. Згідно з повідомленням відповідача, сума, що підлягала виплаті при звільненні, становила 31 768,68 грн, однак фактично виплачена не була. У зв’язку з цим позивач просив суд стягнути на його користь нараховану, але не виплачену заробітну плату, а також поновити строк звернення до суду.

Ухвалою суду від 30 жовтня 2025 року строк звернення до суду було поновлено та відкрито провадження у справі. Розгляд справи призначено у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. Сторонам було направлено відповідні процесуальні документи через електронні кабінети. Відповідач не подав відзиву на позов та не заявив заперечень щодо розгляду справи у спрощеному провадженні, у зв’язку з чим суд вирішив спір за наявними матеріалами.

Судом встановлено, що позивач на день звільнення працював апаратником гранулювання 5-го розряду, а відповідно до розрахункового листа за серпень 2024 року заборгованість відповідача із заробітної плати становила 31 768,68 грн. Зазначена сума також підтверджувалася повідомленням самого товариства станом на 27 жовтня 2025 року.

Позиція та висновки суду

Суд виходив із того, що відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю та на своєчасне одержання винагороди за працю. Відповідно до частини першої статті 47 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові трудову книжку та провести з ним повний розрахунок у строки, визначені статтею 116 КЗпП України. Заробітна плата відповідно до статті 94 КЗпП України є винагородою, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану роботу.

Суд встановив, що відповідач не дотримався зазначених вимог трудового законодавства та не здійснив повний розрахунок із працівником у день звільнення. При цьому відповідачем не надано жодних доказів належного виконання обов’язку щодо виплати заробітної плати, спростування розміру заборгованості або інших заперечень проти позову.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та наявність підстав для їх задоволення в межах заявлених вимог. На підставі пункту 1 частини 1 статті 430 ЦПК України суд допустив негайне виконання рішення в частині виплати заробітної плати в межах суми за один місяць.

Крім того, відповідно до статті 141 ЦПК України суд поклав на відповідача обов’язок зі сплати судового збору до державного бюджету у розмірі 1 211,20 грн пропорційно до задоволених позовних вимог.

Суд ухвалив стягнути з Акціонерного товариства «Сумихімпром» на користь позивача заборгованість із заробітної плати у розмірі 31 768,68 грн, а також судовий збір у дохід держави. Рішення підлягає негайному виконанню в частині виплати заробітної плати в межах одного місяця та може бути оскаржене до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів.

