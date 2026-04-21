Суд взыскал 31 768 грн задолженности по зарплате из-за непроведенного расчета при увольнении: детали дела

Заречный районный суд г. Сумы рассмотрел в письменном производстве гражданское дело о взыскании задолженности по заработной плате и удовлетворил иск работника.

Заречный районный суд г. Сумы рассмотрел в порядке письменного производства гражданское дело №591/12259/25 по иску работника к Акционерному обществу о взыскании задолженности по заработной плате и принял решение об удовлетворении исковых требований.

Суть дела

В октябре 2025 года представитель истца обратился в суд с иском, в котором указал, что истец состоял в трудовых отношениях с АО «Сумыхимпром» с 20 февраля 2008 года и был уволен 14 августа 2024 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию в соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины. Согласно сообщению ответчика, сумма, подлежащая выплате при увольнении, составляла 31 768,68 грн, однако фактически выплачена не была. В связи с этим истец просил суд взыскать в его пользу начисленную, но не выплаченную заработную плату, а также восстановить срок обращения в суд.

Определением суда от 30 октября 2025 года срок обращения в суд был восстановлен и открыто производство по делу. Рассмотрение дела назначено в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон. Сторонам были направлены соответствующие процессуальные документы через электронные кабинеты. Ответчик не подал отзыв на иск и не заявил возражений относительно рассмотрения дела в упрощенном производстве, в связи с чем суд разрешил спор по имеющимся материалам.

Судом установлено, что истец на день увольнения работал аппаратчиком гранулирования 5-го разряда, а согласно расчетному листу за август 2024 года задолженность ответчика по заработной плате составляла 31 768,68 грн. Указанная сумма также подтверждалась сообщением самого общества по состоянию на 27 октября 2025 года.

Позиция и выводы суда

Суд исходил из того, что в соответствии со статьей 43 Конституции Украины каждый имеет право на труд и на своевременное получение вознаграждения за труд. Согласно части первой статьи 47 Кодекса законов о труде Украины работодатель обязан в день увольнения выдать работнику трудовую книжку и провести с ним полный расчет в сроки, определенные статьей 116 КЗоТ Украины. Заработная плата в соответствии со статьей 94 КЗоТ Украины является вознаграждением, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную работу.

Суд установил, что ответчик не соблюдал указанные требования трудового законодательства и не произвел полный расчет с работником в день увольнения. При этом ответчиком не представлено никаких доказательств надлежащего исполнения обязанности по выплате заработной платы, опровержения размера задолженности либо иных возражений против иска.

С учетом изложенного суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований и наличии оснований для их удовлетворения в пределах заявленных требований. На основании пункта 1 части 1 статьи 430 Гражданского процессуального кодекса Украины суд допустил немедленное исполнение решения в части выплаты заработной платы в пределах суммы за один месяц.

Кроме того, в соответствии со статьей 141 ГПК Украины суд возложил на ответчика обязанность по уплате судебного сбора в государственный бюджет в размере 1 211,20 грн пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Суд постановил взыскать с Акционерного общества «Сумыхимпром» в пользу истца задолженность по заработной плате в размере 31 768,68 грн, а также судебный сбор в доход государства. Решение подлежит немедленному исполнению в части выплаты заработной платы в пределах одного месяца и может быть обжаловано в Сумской апелляционный суд в течение тридцати дней.

