Чоловік не прийшов до ТЦК — отримав штраф, але суд його скасував: факт виклику не доведено

Суд встановив: без підтвердження повістки та належного повідомлення притягнення до відповідальності є незаконним.

У справах про оскарження штрафів за порушення правил військового обліку суди насамперед перевіряють не лише сам факт неявки, а й те, чи було особу належно викликано до ТЦК. Йдеться про базову умову відповідальності: обов’язок з’явитися виникає лише за умови належного повідомлення про виклик.

У цій справі Вознесенівський районний суд міста Запоріжжязвернув увагу, що для притягнення до адміністративної відповідальності недостатньо формального посилання на неявку або даних реєстрів. Вирішальним є наявність доказів, які підтверджують як сам факт виклику, так і обставини правопорушення. За відсутності такого підтвердження постанова підлягає скасуванню незалежно від того, у якому порядку — загальному чи спрощеному — вона була винесена.

Обставини справи №331/1638/26

Позивач оскаржив постанову ТЦК та СП, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за нібито неявку за повісткою для уточнення облікових даних.

У позові він зазначив, що не отримував повісток або інших повідомлень про виклик, водночас проходив військово-лікарську комісію та мав чинну відстрочку, що, на його думку, підтверджує актуальність облікових даних. Також позивач наголошував, що постанова винесена без його повідомлення про розгляд справи, що позбавило його можливості реалізувати процесуальні права.

Відповідач заперечував проти позову та стверджував, що повістка була направлена поштою, а позивач не з’явився за викликом. Крім того, за даними відповідача, через електронний кабінет у застосунку «Резерв+» позивач подав заяву, в якій визнав порушення та погодився на притягнення до адміністративної відповідальності без своєї участі. Саме на підставі цієї заяви було винесено постанову про накладення штрафу.

Що встановив суд

Суд, дослідивши матеріали справи, звернув увагу на відсутність належних доказів вручення або отримання позивачем повістки. Надана копія повістки не містила обов’язкових реквізитів, а доказів її фактичного направлення чи вручення відповідач не подав.

У постанові про адміністративне правопорушення суд не виявив конкретного опису обставин порушення — вона містила лише загальне посилання на неявку за викликом. Інших доказів, які б підтверджували сам факт правопорушення, відповідач не надав.

Суд підкреслив, що відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України саме суб’єкт владних повноважень зобов’язаний довести правомірність свого рішення. У цій справі такий обов’язок виконано не було.

Окремо суд врахував положення законодавства, за якими персональні дані військовозобов’язаних можуть отримуватися через електронну взаємодію державних реєстрів, однак відповідач не довів відсутність такої можливості у конкретному випадку.

Оцінка заяви про «визнання порушення»

Суд окремо проаналізував заяву позивача, подану через електронний кабінет, у якій він визнав факт правопорушення.

Суд виходив з того, що така заява допускає розгляд справи у спрощеному порядку без складання протоколу та без участі особи. Водночас вона не звільняє уповноважений орган від обов’язку перевірити обставини справи, встановити наявність події правопорушення та оцінити докази відповідно до вимог ст. 280 КУпАП.

За відсутності підтвердження належного повідомлення про виклик та інших доказів порушення сама заява не може вважатися достатньою підставою для притягнення до відповідальності.

Висновок суду

Суд дійшов висновку, що відповідач не довів факту належного виклику позивача до ТЦК та СП, а також не підтвердив наявність події і складу адміністративного правопорушення. Порушення процедури та недоведеність обставин справи свідчать про протиправність винесеної постанови.

Рішення

Суд скасував постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 17 000 грн та закрив провадження у справі. Також на користь позивача стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

