Мужчина не пришел в ТЦК — получил штраф, но суд его отменил: факт вызова не доказан

Суд установил: без подтверждения повестки и надлежащего уведомления привлечение к ответственности является незаконным.

В делах об обжаловании штрафов за нарушение правил воинского учета суды прежде всего проверяют не только сам факт неявки, но и то, было ли лицо надлежащим образом вызвано в ТЦК. Речь идет о базовом условии ответственности: обязанность явиться возникает только при условии надлежащего уведомления о вызове.

В данном деле Вознесеновский районный суд города Запорожья обратил внимание, что для привлечения к административной ответственности недостаточно формального указания на неявку или данных реестров. Решающее значение имеет наличие доказательств, подтверждающих как сам факт вызова, так и обстоятельства правонарушения. При отсутствии такого подтверждения постановление подлежит отмене независимо от того, в каком порядке — общем или упрощенном — оно было вынесено.

Обстоятельства дела №331/1638/26

Истец обжаловал постановление ТЦК и СП, которым его привлекли к административной ответственности за якобы неявку по повестке для уточнения учетных данных.

В иске он указал, что не получал повесток или иных уведомлений о вызове, при этом проходил военно-врачебную комиссию и имел действующую отсрочку, что, по его мнению, подтверждает актуальность учетных данных. Также истец отмечал, что постановление вынесено без его уведомления о рассмотрении дела, что лишило его возможности реализовать процессуальные права.

Ответчик возражал против иска и утверждал, что повестка была направлена по почте, а истец не явился по вызову. Кроме того, по данным ответчика, через электронный кабинет в приложении «Резерв+» истец подал заявление, в котором признал нарушение и согласился на привлечение к административной ответственности без своего участия. Именно на основании этого заявления было вынесено постановление о наложении штрафа.

Что установил суд

Суд, исследовав материалы дела, обратил внимание на отсутствие надлежащих доказательств вручения или получения истцом повестки. Представленная копия повестки не содержала обязательных реквизитов, а доказательства ее фактического направления или вручения ответчик не предоставил.

В постановлении об административном правонарушении суд не выявил конкретного описания обстоятельств нарушения — оно содержало лишь общее указание на неявку по вызову. Иных доказательств, подтверждающих сам факт правонарушения, ответчик не предоставил.

Суд подчеркнул, что в соответствии с ч. 2 ст. 77 КАС Украины именно субъект властных полномочий обязан доказать правомерность своего решения. В данном деле такая обязанность выполнена не была.

Отдельно суд учел положения законодательства, согласно которым персональные данные военнообязанных могут получаться посредством электронной информационного взаимодействия государственных реестров, однако ответчик не доказал отсутствие такой возможности в конкретном случае.

Оценка заявления о «признании нарушения»

Суд отдельно проанализировал заявление истца, поданное через электронный кабинет, в котором он признал факт правонарушения.

Суд исходил из того, что такое заявление допускает рассмотрение дела в упрощенном порядке без составления протокола и без участия лица. В то же время оно не освобождает уполномоченный орган от обязанности проверить обстоятельства дела, установить наличие события правонарушения и оценить доказательства в соответствии с требованиями ст. 280 КУпАП.

При отсутствии подтверждения надлежащего уведомления о вызове и иных доказательств нарушения само заявление не может считаться достаточным основанием для привлечения к ответственности.

Вывод суда

Суд пришел к выводу, что ответчик не доказал факт надлежащего вызова истца в ТЦК и СП, а также не подтвердил наличие события и состава административного правонарушения. Нарушение процедуры и недоказанность обстоятельств дела свидетельствуют о противоправности вынесенного постановления.

Решение

Суд отменил постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа 17 000 грн и закрыл производство по делу. Также в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 665,60 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

