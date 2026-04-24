Падіння дерева на авто: суд відмовив у стягненні 50 тисяч грн через розбіжності в доказах і неможливість встановити балансоутримувача

Приморський райсуд Одеси розглянув справу за позовом власниці автомобіля до органів Одеської міської ради та комунальних підприємств про стягнення близько 50 тис. грн матеріальної шкоди, завданої внаслідок падіння дерева на авто.

Приморський районний суд міста Одеси у порядку загального позовного провадження розглянув цивільну справу № 522/25150/21 за позовом фізичної особи до виконавчого комітету міської ради, профільних департаментів та комунального підприємства про стягнення майнової шкоди, завданої внаслідок падіння дерева на транспортний засіб.

Обставини справи

Позов подано у грудні 2021 року з вимогою про солідарне стягнення з відповідачів матеріальної шкоди у розмірі 50 452,22 грн та судових витрат. У ході розгляду справи суд здійснив заміну неналежних відповідачів на належних, зокрема залучив департамент міського господарства та департамент благоустрою міста.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у липні 2021 року поблизу житлового будинку в місті Одесі на автомобіль марки Toyota Corolla впало дерево, внаслідок чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Вартість відновлювального ремонту, згідно з експертним дослідженням, становить 50 452,22 грн. Факт події, за твердженням позивача, підтверджується матеріалами поліції, фотознімками та відеозаписом. Позивач зазначав, що погодні умови не могли бути причиною падіння дерева, а балансоутримувач зелених насаджень на відповідній території не визначений, у зв’язку з чим відповідальність має бути покладена на органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства, що здійснюють утримання території та організацію благоустрою.

Відповідачі заперечували проти задоволення позову, посилаючись на відсутність належних доказів факту падіння дерева, невизначеність точної адреси події, а також неможливість встановлення балансоутримувача відповідних зелених насаджень. Окремо зазначалося, що листи та довідки поліції не є належними доказами без складання акту огляду місця події. Також ставилося під сумнів належність та допустимість експертного висновку.

Суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову у зв’язку з недоведеністю заявлених вимог.

Позиції та висновки суду

Суд виходив з того, що предметом спору є стягнення майнової шкоди, завданої пошкодженням майна внаслідок падіння гілки дерева. Водночас відповідачі заперечували свою відповідальність, посилаючись на недоведеність як самого факту падіння дерева, так і місця події.

Суд встановив істотні розбіжності щодо адреси місця події: у матеріалах поліції зазначено одну адресу, у позовній заяві — іншу, а в окремих відповідях правоохоронних органів — ще іншу, що унеможливлює точне визначення місця падіння дерева.

Вказані розбіжності мають визначальне значення для вирішення спору, оскільки саме встановлення конкретної адреси є необхідним для ідентифікації балансоутримувача зелених насаджень та особи, відповідальної за шкоду.

Суд встановив, що наданий відеозапис не дозволяє ідентифікувати державний номер транспортного засобу, точне місце події та адресу, де відбулося падіння дерева, а відтак не підтверджує належним чином обставини, на які посилається позивач.

Додатково суд зазначив, що цей доказ не може бути врахований, оскільки поданий з порушенням вимог частини дев’ятої статті 83 ЦПК України, а саме без підтвердження направлення його копій іншим учасникам справи.

Суд також зазначив, що відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України шкода підлягає відшкодуванню особою, яка її завдала, а відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» обов’язок утримання територій і зелених насаджень покладається на балансоутримувачів.

Суд зазначив, що у справах про відшкодування шкоди позивач не зобов’язаний доводити вину відповідача, однак повинен надати належні та допустимі докази факту завдання шкоди, факту події, що спричинила шкоду, її розміру, а також довести, що саме відповідач є особою, відповідальною за її заподіяння.

Встановлено, що позивач не надав належних та допустимих доказів місця події, факту падіння дерева саме на його транспортний засіб та належності відповідної території конкретному балансоутримувачу.

Суд визнав подані позивачем додаткові докази процесуально недопустимими, оскільки вони були подані з пропуском встановлених процесуальних строків без подання клопотання про їх поновлення та без належного обґрунтування причин несвоєчасного подання.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що відсутні підстави для покладення відповідальності на відповідачів, оскільки не доведено їх обов’язок щодо відшкодування шкоди.

У підсумку суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів.

