Падение дерева на авто: суд отказал во взыскании 50 тысяч грн из-за разногласий в доказательствах и невозможности установить балансодержателя

Приморский райсуд Одессы рассмотрел дело по иску владелицы автомобиля в органы Одесского городского совета и коммунальные предприятия о взыскании около 50 тыс. грн материального ущерба, причиненного в результате падения дерева на авто.

Приморский районный суд города Одессы в порядке общего искового производства рассмотрел гражданское дело № 522/25150/21 по иску физического лица к исполнительному комитету городского совета, профильным департаментам и коммунальному предприятию о взыскании имущественного ущерба, причинённого вследствие падения дерева на транспортное средство.

Обстоятельства дела

Иск подан в декабре 2021 года с требованием о солидарном взыскании с ответчиков материального ущерба в размере 50 452,22 грн и судебных расходов. В ходе рассмотрения дела суд произвёл замену ненадлежащих ответчиков на надлежащих, в частности привлёк департамент городского хозяйства и департамент благоустройства города.

Исковые требования обоснованы тем, что в июле 2021 года вблизи жилого дома в городе Одессе на автомобиль марки Toyota Corolla упало дерево, вследствие чего транспортное средство получило механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта, согласно экспертному исследованию, составляет 50 452,22 грн. Факт события, по утверждению истца, подтверждается материалами полиции, фотоснимками и видеозаписью. Истец указывал, что погодные условия не могли быть причиной падения дерева, а балансодержатель зелёных насаждений на соответствующей территории не определён, в связи с чем ответственность должна быть возложена на органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, осуществляющие содержание территории и организацию благоустройства.

Ответчики возражали против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие надлежащих доказательств факта падения дерева, неопределённость точного адреса события, а также невозможность установления балансодержателя соответствующих зелёных насаждений. Отдельно отмечалось, что письма и справки полиции не являются надлежащими доказательствами без составления акта осмотра места происшествия. Также ставилась под сомнение надлежащесть и допустимость экспертного заключения.

Суд пришёл к выводу об отказе в удовлетворении иска в связи с недоказанностью заявленных требований.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из того, что предметом спора является взыскание имущественного ущерба, причинённого повреждением имущества вследствие падения ветки дерева. В то же время ответчики отрицали свою ответственность, ссылаясь на недоказанность как самого факта падения дерева, так и места происшествия.

Суд установил существенные расхождения относительно адреса места происшествия: в материалах полиции указан один адрес, в исковом заявлении — другой, а в отдельных ответах правоохранительных органов — третий, что делает невозможным точное определение места падения дерева.

Указанные расхождения имеют решающее значение для разрешения спора, поскольку установление конкретного адреса необходимо для идентификации балансодержателя зелёных насаждений и лица, ответственного за причинённый ущерб.

Суд установил, что представленная видеозапись не позволяет идентифицировать государственный номер транспортного средства, точное место происшествия и адрес, где произошло падение дерева, а следовательно, не подтверждает надлежащим образом обстоятельства, на которые ссылается истец.

Дополнительно суд указал, что данный доказательство не может быть принято во внимание, поскольку подано с нарушением требований части девятой статьи 83 ГПК Украины, а именно без подтверждения направления его копий другим участникам дела.

Суд также отметил, что в соответствии со статьёй 1166 Гражданского кодекса Украины вред подлежит возмещению лицом, которое его причинило, а согласно Закону Украины «О благоустройстве населённых пунктов» обязанность содержания территорий и зелёных насаждений возлагается на балансодержателей.

Суд указал, что по делам о возмещении вреда истец не обязан доказывать вину ответчика, однако должен предоставить надлежащие и допустимые доказательства факта причинения вреда, факта события, повлёкшего вред, его размера, а также доказать, что именно ответчик является лицом, ответственным за его причинение.

Установлено, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств места происшествия, факта падения дерева именно на его транспортное средство и принадлежности соответствующей территории конкретному балансодержателю.

Суд признал представленные истцом дополнительные доказательства процессуально недопустимыми, поскольку они были поданы с пропуском установленных процессуальных сроков без подачи ходатайства об их восстановлении и без надлежащего обоснования причин несвоевременного представления.

С учётом изложенного суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для возложения ответственности на ответчиков, поскольку не доказана их обязанность по возмещению ущерба.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней.

