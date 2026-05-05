Документи про товарні запаси мають бути надані на початку перевірки — Верховний Суд

Якщо такі документи не будуть надані, то це стане підставою для штрафів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суб’єкти господарювання зобов'язані на початок перевірки надавати контролюючим органам документи, що підтверджують облік і походження товарних запасів. Таку позицію підтвердив Верховний Суд, передає Державна податкова служба.

Якщо такі документи не будуть надані, то це стане підставою для штрафів.

Йдеться про правозастосування норм Закону № 265, які зобов’язують суб’єктів господарювання вести облік товарних запасів і продавати лише ті товари, що відображені у цьому обліку. Бізнес повинен надати підтвердні документи одразу після початку перевірки – у паперовій або в електронній формі.

У постанові від 3 березня 2026 року (справа № 140/6980/24) суд підкреслив: якщо раніше документи можна було подати в ході перевірки, то після змін у законодавстві цей обов’язок має бути виконаний на її початку. Такий підхід вже викладений і в низці попередніх висновків суду.

Таким чином відповідно до статті 20 Закону № 265, за реалізацію необлікованих товарів або ненадання підтвердних документів після початку перевірки застосовується штраф у розмірі вартості таких товарів (але не менше встановленого мінімуму).

ДПС звертає увагу, що відповідальність може наставати як за продаж необлікованих товарів, так і окремо – за ненадання документів. Зазначене стосується лише окремих категорій ФОП – платників єдиного податку, а саме тих, хто торгує технічно складними товарами, ліками чи ювелірними виробами.

До 1 січня 2022 року суб`єкт господарювання зобов`язаний був надати документи, що підтверджують облік і походження товарних запасів, під час проведення перевірки, а після цієї дати такий обов`язок має бути виконаним саме на початок її проведення.

Висновки Верховного Суду викладені, зокрема, у постановах від 11.01.2024 у справі № 420/12275/22, від 27.08.2024 у справі № 300/2879/22, від 30.09.2025 у справі № 520/22949/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.