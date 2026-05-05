Документы о товарных запасах должны быть предоставлены в начале проверки — Верховный Суд

Субъекты хозяйствования обязаны на начало проверки предоставлять контролирующим органам документы, подтверждающие учет и происхождение товарных запасов. Такую позицию подтвердил Верховный Суд, сообщает Государственная налоговая служба.

Если такие документы не будут предоставлены, то это станет основанием для штрафов.

Речь идет о правоприменении норм Закона № 265, которые обязывают субъектов хозяйствования вести учет товарных запасов и продавать только те товары, которые отражены в этом учете. Бизнес должен предоставить подтверждающие документы сразу после начала проверки — в бумажной или в электронной форме.

В постановлении от 3 марта 2026 года (дело № 140/6980/24) суд подчеркнул: если раньше документы можно было подать в ходе проверки, то после изменений в законодательстве эта обязанность должна быть выполнена в ее начале. Такой подход уже изложен и в ряде предыдущих выводов суда.

Таким образом, в соответствии со статьей 20 Закона № 265, за реализацию неучтенных товаров или непредоставление подтверждающих документов после начала проверки применяется штраф в размере стоимости таких товаров (но не менее установленного минимума).

ГНС обращает внимание, что ответственность может наступать как за продажу неучтенных товаров, так и отдельно — за непредоставление документов. Указанное касается лишь отдельных категорий ФЛП — плательщиков единого налога, а именно тех, кто торгует технически сложными товарами, лекарствами или ювелирными изделиями.

До 1 января 2022 года субъект хозяйствования обязан был предоставить документы, подтверждающие учет и происхождение товарных запасов, во время проведения проверки, а после этой даты такая обязанность должна быть выполнена именно на начало ее проведения.

