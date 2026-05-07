З якого моменту працівник має звернутися до суду для виплати належного грошового забезпечення – позиція КАС ВС

Суд роз’яснив, з якого моменту обчислюється строк подання позову про перерахунок і виплату належного грошового забезпечення після звільнення зі служби.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу щодо перерахунку та виплати грошового забезпечення при звільненні з військової служби та висловив правову позицію щодо строків звернення до суду з такими позовами.

Ключовим питанням у справі стало визначення початку перебігу строку звернення до суду з вимогами про нарахування та виплату належного розміру грошового забезпечення при звільненні з військової служби.

Відповідно до частини першої та другої статті 233 Купа України, в редакції, яка набула чинності з 19 липня 2022 року, працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

КАС ВС звернув увагу, що до 19 липня 2022 року КЗпП України не обмежував будь-яким строком право працівника на звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати. Після цієї дати строк звернення до суду з трудовим спором, у тому числі про стягнення належної працівнику заробітної плати, обмежений трьома місяцями з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

ВП Верховного Суду у постанові від 12.11.2025 у справі № 306/2708/23, зазначила, що статтею 233 КЗпП України визначено три випадки обчислення початку перебігу строку звернення до суду.

Перебіг строку звернення до суду починається у разі:

- вирішення трудового спору - з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (тримісячний строк звернення до суду);

- розгляду справи про звільнення - з дня вручення копії наказу про звільнення (місячний строк звернення до суду);

- розгляду справи про звільнення - з дня видачі трудової книжки (місячний строк звернення до суду).

КАС ВС зауважив, що така правова позиція не суперечить висновку КСУ у Рішенні № 1-р/2025 від 11 грудня 2025 року, яким частину першу статті 233 КЗпП України визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), в частині встановлення тримісячного строку для звернення працівника до суду про стягнення заробітної плати та інших належних працівникові виплат.

КСУ дійшов висновку, що законодавець, установлюючи тримісячний строк для звернення працівника до суду про стягнення заробітної плати та інших належних працівникові виплат, не врахував, що зобов`язання щодо виплати винагороди за працю є триваючим, призводить до фактичного звуження змісту та обсягу конституційних прав працівника, гарантованих статтями 43 і 55 Конституції України. Така законодавча конструкція ставить працівника, який перебуває у трудових відносинах, у менш захищене становище порівняно зі звільненим працівником, що суперечить принципу рівності та гарантії ефективного судового захисту.

КСУ розмежував:

- тримісячний строк для звернення звільненого працівника до суду про стягнення заробітної плати та інших належних працівникові виплат;

- тримісячний строк для звернення працівника під час дії трудових відносин до суду про стягнення заробітної плати та інших належних працівникові виплат.

Останній передбачений частиною першою статті 233 КЗпП України, приписи якої Конституційний Суд України визнав неконституційними.

Суд зазначає, що на момент звернення позивача до суду (30 серпня 2024 року) з позовом про виплату грошового забезпечення, зокрема за період з 19 липня 2022 року по 30 червня 2023 року, в Україні діяв карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а тому відлік тримісячного строку звернення до суду з цим позовом в частині спірних вимог, розпочався 01 липня 2023 року.

За таких обставин, КАС ВС дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій дійшли правильних висновків про наявність залишення позову без розгляду у частині виплати позовних вимог за період з 19 липня 2022 року по 29 листопада 2022 року, адже позивач пропустив строк звернення до суду. При цьому, застереження позивача щодо отримання інформації про розмір нарахованого та виплаченого за спірний період грошового забезпечення з довідок відповідача, надісланих на запит, на переконання КАС, не змінює момент, з якого позивач повинен був дізнатися про порушення своїх прав, а свідчить лише про час, коли він почав вчиняти дії щодо реалізації свого права і ця дата не пов`язується з початком перебігу строку звернення до суду.

