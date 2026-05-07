С какого момента работник должен обратиться в суд для выплаты причитающегося денежного довольствия – позиция КАС ВС

Суд разъяснил, с какого момента исчисляется срок подачи иска о перерасчете и выплате причитающегося денежного довольствия после увольнения со службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о перерасчете и выплате денежного довольствия при увольнении с военной службы и высказал правовую позицию относительно сроков обращения в суд с такими исками.

Ключевым вопросом в деле стало определение начала течения срока обращения в суд с требованиями о начислении и выплате причитающегося размера денежного довольствия при увольнении с военной службы.

В соответствии с частями первой и второй статьи 233 Трудового кодекса Украины в редакции, вступившей в силу 19 июля 2022 года, работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, кроме случаев, предусмотренных частью второй этой статьи.

КАС ВС обратил внимание, что до 19 июля 2022 года КЗоТ Украины не ограничивал каким-либо сроком право работника на обращение в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы. После этой даты срок обращения в суд с трудовым спором, в том числе о взыскании причитающейся работнику заработной платы, ограничен тремя месяцами со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

ВП Верховного Суда в постановлении от 12.11.2025 по делу № 306/2708/23 отметила, что статьей 233 КЗоТ Украины определены три случая исчисления начала течения срока обращения в суд.

Течение срока обращения в суд начинается в случае:

- разрешения трудового спора — со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (трехмесячный срок обращения в суд);

- рассмотрения дела об увольнении — со дня вручения копии приказа об увольнении (месячный срок обращения в суд);

- рассмотрения дела об увольнении — со дня выдачи трудовой книжки (месячный срок обращения в суд).

КАС ВС отметил, что такая правовая позиция не противоречит заключению КСУ в Решении № 1-р/2025 от 11 декабря 2025 года, которым часть первая статьи 233 КЗоТ Украины признана не соответствующей Конституции Украины (неконституционной), в части установления трехмесячного срока для обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат.

КСУ пришел к выводу, что законодатель, устанавливая трехмесячный срок для обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат, не учел, что обязательство по выплате вознаграждения за труд является длительным, что приводит к фактическому сужению содержания и объема конституционных прав работника, гарантированных статьями 43 и 55 Конституции Украины. Такая законодательная конструкция ставит работника, находящегося в трудовых отношениях, в менее защищенное положение по сравнению с уволенным работником, что противоречит принципу равенства и гарантии эффективной судебной защиты.

КСУ разграничил:

- трехмесячный срок для обращения уволенного работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат;

- трехмесячный срок для обращения работника во время действия трудовых отношений в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат.

Последний предусмотрен частью первой статьи 233 КЗоТ Украины, положения которой Конституционный Суд Украины признал неконституционными.

Суд отмечает, что на момент обращения истца в суд (30 августа 2024 года) с иском о выплате денежного вознаграждения, в частности за период с 19 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, в Украине действовал карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, а потому отсчет трехмесячного срока обращения в суд с этим иском в части спорных требований начался 1 июля 2023 года.

В этих обстоятельствах Апелляционная палата Верховного Суда пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно установили факт оставления иска без рассмотрения в части выплаты исковых требований за период с 19 июля 2022 года по 29 ноября 2022 года, поскольку истец пропустил срок обращения в суд. При этом, замечание истца относительно получения информации о размере начисленного и выплаченного за спорный период денежного обеспечения из справок ответчика, присланных по запросу, по мнению КАС, не изменяет момент, с которого истец должен был узнать о нарушении своих прав, а свидетельствует лишь о времени, когда он начал предпринимать действия по реализации своего права, и эта дата не связана с началом течения срока обращения в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.