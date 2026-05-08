  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину – йому присудили 3 роки в’язниці та 700 тисяч компенсації

21:42, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внаслідок аварії дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.
У Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину – йому присудили 3 роки в’язниці та 700 тисяч компенсації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286-1 КК України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Суд встановив, що обвинувачений перебував у стані наркотичного сп’яніння та, керуючи транспортним засобом, не надав перевагу в русі пішоходу, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переходу, та допустив наїзд на дівчину. Внаслідок здійсненого наїзду потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у скоєному визнав, додатково зауважив, що наркотичні засоби він вживав приблизно за два тижні до події.

В судові засідання потерпіла не з’являлась через стан здоров’я, однак представник потерпілої подав цивільний позов про стягнення з обвинуваченого на користь потерпілої моральної та матеріальної шкоди, оскільки внаслідок вчинення ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та змушена проходити тривалий курс лікування та реабілітації.

Що вирішив суд

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286-1 КК України, та призначив йому покарання у виді 3  років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком 8 років. Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої 700 000  гривень моральної шкоди, 25 000 гривень витрат на правову допомогу.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДТП Вінниця ув'язнені компенсація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]