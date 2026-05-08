У Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину – йому присудили 3 роки в’язниці та 700 тисяч компенсації

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286-1 КК України.

Обставини справи

Суд встановив, що обвинувачений перебував у стані наркотичного сп’яніння та, керуючи транспортним засобом, не надав перевагу в русі пішоходу, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переходу, та допустив наїзд на дівчину. Внаслідок здійсненого наїзду потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у скоєному визнав, додатково зауважив, що наркотичні засоби він вживав приблизно за два тижні до події.

В судові засідання потерпіла не з’являлась через стан здоров’я, однак представник потерпілої подав цивільний позов про стягнення з обвинуваченого на користь потерпілої моральної та матеріальної шкоди, оскільки внаслідок вчинення ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та змушена проходити тривалий курс лікування та реабілітації.

Що вирішив суд

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286-1 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком 8 років. Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої 700 000 гривень моральної шкоди, 25 000 гривень витрат на правову допомогу.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

