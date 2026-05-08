  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Виннице водитель под воздействием наркотиков сбил на пешеходном переходе девушку — его приговорили к 3 годам тюрьмы и выплате 700 тысяч компенсации

21:42, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результате аварии девушка получила тяжкие телесные повреждения.
В Виннице водитель под воздействием наркотиков сбил на пешеходном переходе девушку — его приговорили к 3 годам тюрьмы и выплате 700 тысяч компенсации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286-1 УК Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Суд установил, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и, управляя транспортным средством, не уступил дорогу пешеходу, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил наезд на девушку. В результате наезда потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном признал, дополнительно отметил, что наркотические средства он употреблял примерно за две недели до происшествия.

В судебные заседания потерпевшая не являлась по состоянию здоровья, однако представитель потерпевшей подал гражданский иск о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевшей морального и материального ущерба, поскольку в результате совершения ДТП потерпевшая получила телесные повреждения и вынуждена проходить длительный курс лечения и реабилитации.

Что решил суд

По итогам судебного разбирательства суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286-1 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 8 лет. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей 700 000 гривен морального ущерба, 25 000 гривен расходов на правовую помощь.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ДТП Винница заключенные компенсация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]