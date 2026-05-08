В Виннице водитель под воздействием наркотиков сбил на пешеходном переходе девушку — его приговорили к 3 годам тюрьмы и выплате 700 тысяч компенсации

В результате аварии девушка получила тяжкие телесные повреждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286-1 УК Украины.

Обстоятельства дела

Суд установил, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и, управляя транспортным средством, не уступил дорогу пешеходу, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил наезд на девушку. В результате наезда потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном признал, дополнительно отметил, что наркотические средства он употреблял примерно за две недели до происшествия.

В судебные заседания потерпевшая не являлась по состоянию здоровья, однако представитель потерпевшей подал гражданский иск о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевшей морального и материального ущерба, поскольку в результате совершения ДТП потерпевшая получила телесные повреждения и вынуждена проходить длительный курс лечения и реабилитации.

Что решил суд

По итогам судебного разбирательства суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286-1 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 8 лет. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей 700 000 гривен морального ущерба, 25 000 гривен расходов на правовую помощь.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.