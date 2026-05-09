Пенсіонеру з 45 роками стажу відмовили у повторному перерахунку пенсії

Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу № 400/10348/25 за позовом пенсіонера до Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо визнання протиправними дій Пенсійного фонду стосовно відмови у перерахунку пенсії та зобов’язання провести новий перерахунок і виплату пенсії з урахуванням фактичного страхового стажу у 45 років.

Суд перевіряв правомірність дій Пенсійного фонду щодо відмови у проведенні повторного перерахунку пенсії після вже здійсненого перерахунку.

Обставини справи

Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області та з 30 вересня 2020 року отримує пенсію за віком відповідно до Закону України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

14 жовтня 2024 року він звернувся до органу Пенсійного фонду із заявою про перерахунок пенсії. За результатами розгляду заяви Пенсійний фонд провів перерахунок пенсії з 1 жовтня 2024 року відповідно до частини четвертої статті 42 Закону №1058 із урахуванням страхового стажу та заробітної плати, набутих після попереднього перерахунку пенсії.

Під час перерахунку було встановлено, що страховий стаж позивача становить 45 років 2 місяці 22 дні. До стажу було додано період роботи з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2024 року.

Заробітну плату для обчислення пенсії визначено за правилами статті 40 Закону №1058: за 60 календарних місяців страхового стажу поспіль у період з 1 квітня 1993 року по 31 березня 1998 року — на підставі довідки про заробітну плату, а також за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року по 30 вересня 2024 року — за даними персоніфікованого обліку.

У результаті перерахунку розмір пенсії з 1 жовтня 2024 року було визначено на рівні 3290,83 грн, а після проведення індексації з 1 березня 2025 року — 3390,83 грн.

Крім того, Пенсійний фонд врахував понаднормовий страховий стаж позивача. Оскільки він має 45 повних років страхового стажу, понаднормовий стаж становив 10 років понад встановлені законом 35 років для чоловіків. За цей період позивачу встановлено відповідну доплату.

7 травня 2025 року позивач повторно звернувся із заявою про перерахунок пенсії. Листом від 26 травня 2025 року Пенсійний фонд роз’яснив порядок уже проведеного перерахунку та повідомив, що право на наступний перерахунок пенсії як працюючій особі виникне після набуття не менш як 24 місяців страхового стажу після попереднього перерахунку або не раніше ніж через два роки після нього — тобто з 14 жовтня 2026 року.

Не погодившись із таким підходом, позивач звернувся до суду, вважаючи, що під час обчислення пенсії Пенсійний фонд неналежно врахував положення статей 27 та 28 Закону №1058 та його фактичний страховий стаж.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 27 Закону №1058 розмір пенсії за віком визначається за формулою, яка враховує заробітну плату особи та коефіцієнт страхового стажу.

Водночас стаття 28 цього Закону передбачає, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Також закон прямо встановлює, що наявний у особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Окремо суд звернув увагу на положення частини четвертої статті 42 Закону №1058, згідно з якими у разі продовження роботи після призначення пенсії її перерахунок проводиться за умови набуття не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Якщо ж особа має менше ніж 24 місяці такого стажу, наступний перерахунок можливий не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.

Суд встановив, що Пенсійний фонд уже здійснив перерахунок пенсії позивача з 1 жовтня 2024 року з урахуванням положень статей 27, 28 та 42 Закону №1058, а також врахував понаднормовий страховий стаж у 10 років.

Крім того, суд дійшов висновку, що право на повторний перерахунок пенсії у позивача виникне лише після виконання умов, визначених частиною четвертою статті 42 Закону №1058, тобто після набуття 24 місяців страхового стажу або не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.

Суд також послався на частину другу статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Оцінивши надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що дії Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області були правомірними, а підстав для задоволення позовних вимог немає.

У результаті суд відмовив у задоволенні позову про визнання протиправними дій Пенсійного фонду щодо відмови у проведенні нового перерахунку пенсії та зобов’язання провести новий перерахунок і виплату пенсії відповідно до страхового стажу у 45 років.

