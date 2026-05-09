Пенсионеру с 45 годами стажа отказали в повторном перерасчете пенсии

Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело о законности отказа Главного управления Пенсионного фонда в Николаевской области в пересчете пенсии пенсионеру, который требовал учесть 45 лет страхового стажа.

Николаевский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве административное дело № 400/10348/25 по иску пенсионера к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Николаевской области о признании противоправными действий Пенсионного фонда относительно отказа в перерасчете пенсии и обязании провести новый перерасчет и выплату пенсии с учетом фактического страхового стажа в 45 лет.

Суд проверял правомерность действий Пенсионного фонда относительно отказа в проведении повторного перерасчета пенсии после уже осуществленного перерасчета.

Обстоятельства дела

Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области и с 30 сентября 2020 года получает пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

14 октября 2024 года он обратился в орган Пенсионного фонда с заявлением о перерасчете пенсии. По результатам рассмотрения заявления Пенсионный фонд провел перерасчет пенсии с 1 октября 2024 года в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона №1058 с учетом страхового стажа и заработной платы, приобретенных после предыдущего перерасчета пенсии.

Во время перерасчета было установлено, что страховой стаж истца составляет 45 лет 2 месяца 22 дня. В стаж был добавлен период работы с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2024 года.

Заработную плату для исчисления пенсии определили по правилам статьи 40 Закона №1058: за 60 календарных месяцев страхового стажа подряд в период с 1 апреля 1993 года по 31 марта 1998 года — на основании справки о заработной плате, а также за весь период страхового стажа с 1 июля 2000 года по 30 сентября 2024 года — по данным персонифицированного учета.

В результате перерасчета размер пенсии с 1 октября 2024 года был определен на уровне 3290,83 грн, а после проведения индексации с 1 марта 2025 года — 3390,83 грн.

Кроме того, Пенсионный фонд учел сверхнормативный страховой стаж истца. Поскольку он имеет 45 полных лет страхового стажа, сверхнормативный стаж составил 10 лет сверх установленных законом 35 лет для мужчин. За этот период истцу была установлена соответствующая доплата.

7 мая 2025 года истец повторно обратился с заявлением о перерасчете пенсии. Письмом от 26 мая 2025 года Пенсионный фонд разъяснил порядок уже проведенного перерасчета и сообщил, что право на следующий перерасчет пенсии как работающему лицу возникнет после приобретения не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего перерасчета либо не ранее чем через два года после него — то есть с 14 октября 2026 года.

Не согласившись с таким подходом, истец обратился в суд, считая, что при исчислении пенсии Пенсионный фонд ненадлежащим образом учел положения статей 27 и 28 Закона №1058 и его фактический страховой стаж.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 27 Закона №1058 размер пенсии по возрасту определяется по формуле, учитывающей заработную плату лица и коэффициент страхового стажа.

В то же время статья 28 данного Закона предусматривает, что за каждый полный год страхового стажа сверх 35 лет для мужчин пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту. Также закон прямо устанавливает, что имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен.

Отдельно суд обратил внимание на положения части четвертой статьи 42 Закона №1058, согласно которым в случае продолжения работы после назначения пенсии ее перерасчет проводится при условии приобретения не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения либо предыдущего перерасчета пенсии. Если же лицо имеет менее 24 месяцев такого стажа, следующий перерасчет возможен не ранее чем через два года после предыдущего перерасчета.

Суд установил, что Пенсионный фонд уже осуществил перерасчет пенсии истца с 1 октября 2024 года с учетом положений статей 27, 28 и 42 Закона №1058, а также учел сверхнормативный страховой стаж в 10 лет.

Кроме того, суд пришел к выводу, что право на повторный перерасчет пенсии у истца возникнет только после выполнения условий, определенных частью четвертой статьи 42 Закона №1058, то есть после приобретения 24 месяцев страхового стажа либо не ранее чем через два года после предыдущего перерасчета.

Суд также сослался на часть вторую статьи 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области были правомерными, а основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

В результате суд отказал в удовлетворении иска о признании противоправными действий Пенсионного фонда относительно отказа в проведении нового перерасчета пенсии и обязании провести новый перерасчет и выплату пенсии в соответствии со страховым стажем в 45 лет.

