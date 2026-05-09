В Одесі водій без посвідчення після зупинки поліцією зачинився в авто і натягнув балаклаву: чим усе закінчилося

Водій, якого патрульні зупинили за керування автомобілем без посвідчення, під час перевірки одягнув балаклаву та зачинився в авто, бо вирішив, що перед ним працівники ТЦК.

Приморський районний суд міста Одеси розглянув справу № 522/751/26 про притягнення особи до адміністративної відповідальності за частиною 5 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення за фактом повторного протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом. Суд дослідив обставини зупинки автомобіля працівниками патрульної поліції, надані відеозаписи, довідки Управління патрульної поліції та пояснення особи, яка притягувалася до відповідальності, її захисника і свідка.

Суть справи

До Приморського районного суду міста Одеси з Управління патрульної поліції в Одеській області надійшов протокол про адміністративне правопорушення, складений за частиною 5 статті 126 КУпАП. Згідно з матеріалами справи, у місті Одесі на вулиці Великій Арнаутській водій повторно протягом року керував транспортним засобом, не маючи права керування ним, чим порушив вимоги пункту 2.1 а) Правил дорожнього руху.

Суд встановив, що відповідно до пункту 2.1 а) Правил дорожнього руху водій механічного транспортного засобу зобов’язаний мати при собі посвідчення водія відповідної категорії. Частина 5 статті 126 КУпАП передбачає відповідальність за повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом.

У судовому засіданні особа, відносно якої складено протокол, вину не визнала та пояснила, що автомобіль належить компанії, де вона працює головним інженером, однак у день події вона транспортним засобом не керувала. Захисник просив закрити провадження у справі, посилаючись на те, що протокол був складений помилково, оскільки за кермом перебувала інша особа.

Допитаний у судовому засіданні свідок повідомив, що саме він керував службовим автомобілем у місті Одесі, коли його зупинили працівники патрульної поліції. За словами свідка, спочатку він не зрозумів, хто саме його зупинив — поліція чи працівники територіального центру комплектування, тому зачинився в автомобілі та одягнув балаклаву. Також свідок зазначив, що не пам’ятає точної дати події, однак пригадує, що це був зимовий вихідний день.

Позиція та висновки суду

Суд дійшов висновку, що вина особи у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується сукупністю доказів, долучених до матеріалів справи, зокрема відеозаписами з бодікамер працівників патрульної поліції, довідками Управління патрульної поліції в Одеській області та копією постанови про попереднє притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 126 КУпАП.

Суд зазначив, що на відеозаписах зафіксовано, як водій автомобіля під час спілкування з працівниками поліції одягає балаклаву та зачиняє вікна автомобіля. Крім того, до протоколу було долучено диск із відеозаписом, на якому, за висновком суду, за кермом перебувала саме особа, відносно якої складено протокол. Такий висновок суд зробив, виходячи з порівняння зовнішності особи, яка брала участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, із зовнішністю водія, зафіксованого на відеозаписі.

У рішенні суд наголосив, що критично оцінює пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, а також показання свідка, оскільки вони спростовуються відеозаписом, здійсненим під час зупинки автомобіля Skoda Kodiaq. Суд констатував, що саме ця особа перебувала за кермом транспортного засобу та згодом одягнула балаклаву.

Суд також послався на положення статті 280 КУпАП, відповідно до яких орган або посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язані з’ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна конкретна особа у його вчиненні та чи підлягає вона адміністративній відповідальності.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що адміністративне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 126 КУпАП, було вчинене доведено, а особа підлягає адміністративній відповідальності із застосуванням стягнення у виді штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами.

Суд визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 126 КУпАП, та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 40 800 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на п’ять років без оплатного вилучення транспортного засобу, оскільки належність автомобіля порушнику встановлена не була. Крім того, суд стягнув судовий збір у розмірі 665,60 грн.

