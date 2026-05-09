В Одессе водитель без удостоверения после остановки полицией закрылся в авто и натянул балаклаву: чем все закончилось

Водитель, которого патрульные остановили за вождение без удостоверения, во время проверки надел балаклаву и закрылся в авто, потому что решил, что перед ним работники ТЦК.

Приморский районный суд города Одессы рассмотрел дело № 522/751/26 о привлечении лица к административной ответственности по части 5 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях по факту повторного в течение года управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством. Суд исследовал обстоятельства остановки автомобиля сотрудниками патрульной полиции, предоставленные видеозаписи, справки Управления патрульной полиции, а также объяснения лица, привлекаемого к ответственности, его защитника и свидетеля.

Суть дела

В Приморский районный суд города Одессы из Управления патрульной полиции в Одесской области поступил протокол об административном правонарушении, составленный по части 5 статьи 126 КУоАП. Согласно материалам дела, в городе Одессе на улице Большой Арнаутской водитель повторно в течение года управлял транспортным средством, не имея права управления им, чем нарушил требования пункта 2.1 а) Правил дорожного движения.

Суд установил, что согласно пункту 2.1 а) Правил дорожного движения водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории. Часть 5 статьи 126 КУоАП предусматривает ответственность за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством.

В судебном заседании лицо, в отношении которого был составлен протокол, вину не признало и пояснило, что автомобиль принадлежит компании, где оно работает главным инженером, однако в день происшествия транспортным средством не управляло. Защитник просил закрыть производство по делу, ссылаясь на то, что протокол был составлен ошибочно, поскольку за рулем находилось другое лицо.

Допрошенный в судебном заседании свидетель сообщил, что именно он управлял служебным автомобилем в городе Одессе, когда его остановили сотрудники патрульной полиции. По словам свидетеля, сначала он не понял, кто именно его остановил — полиция или сотрудники территориального центра комплектования, поэтому закрылся в автомобиле и надел балаклаву. Также свидетель отметил, что не помнит точной даты события, однако вспоминает, что это был зимний выходной день.

Позиция и выводы суда

Суд пришел к выводу, что вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью доказательств, приобщенных к материалам дела, в частности видеозаписями с бодикамер сотрудников патрульной полиции, справками Управления патрульной полиции в Одесской области и копией постановления о предыдущем привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 126 КУоАП.

Суд отметил, что на видеозаписях зафиксировано, как водитель автомобиля во время общения с сотрудниками полиции надевает балаклаву и закрывает окна автомобиля. Кроме того, к протоколу был приобщен диск с видеозаписью, на которой, по выводу суда, за рулем находилось именно лицо, в отношении которого был составлен протокол. Такой вывод суд сделал, исходя из сравнения внешности лица, участвовавшего в судебном заседании в режиме видеоконференции, с внешностью водителя, зафиксированного на видеозаписи.

В решении суда подчеркнуто, что критически оцениваются объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, а также показания свидетеля, поскольку они опровергаются видеозаписью, осуществленной во время остановки автомобиля Skoda Kodiaq. Суд констатировал, что именно это лицо находилось за рулем транспортного средства и впоследствии надело балаклаву.

Суд также сослался на положения статьи 280 КУоАП, согласно которым орган или должностное лицо при рассмотрении дела об административном правонарушении обязаны выяснить, было ли совершено административное правонарушение, виновно ли конкретное лицо в его совершении и подлежит ли оно административной ответственности.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что административное правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 126 КУоАП, было совершено и доказано, а лицо подлежит административной ответственности с применением взыскания в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами.

Суд признал лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 126 КУоАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет без возмездного изъятия транспортного средства, поскольку принадлежность автомобиля нарушителю установлена не была. Кроме того, суд взыскал судебный сбор в размере 665,60 грн.

