Чоловік, який убив і зґвалтував жінку у Рівному, просив не давати йому довічне: чим усе завершилося

Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок 35-річному переселенцю із Запоріжжя, засудженому до довічного ув’язнення за розбій, зґвалтування та умисне вбивство 29-річної жінки.

фото: Рівненський апеляційний суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок 35-річному переселенцю із Запоріжжя, якого засудили до довічного ув’язнення за розбій, зґвалтування та умисне вбивство 29-річної жінки у Рівному. Обвинувачений просив пом’якшити вирок і не призначати йому довічне позбавлення волі. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

35-річний переселенець із Запоріжжя уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і спробу зґвалтування неповнолітньої. Відбувши призначене судом покарання, він у 2022 році вийшов на волю, а в липні 2023 року знову потрапив у поле зору правоохоронців за вчинення розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування і умисного вбивства 29-річної жінки в Рівному.

Рівненський апеляційний суд переглянув вирок місцевого суду, оскаржений стороною захисту, яким 35-річного уродженця Казахстану визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152, п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (далі у тексті — КК України), та призначено покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі довічно з конфіскацією всього майна.

Також суд повністю задоволив цивільний позов потерпілих про стягнення із засудженого на їх користь 187 тисяч гривень у рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 1 500 000 гривень у рахунок відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином.

Досудовим розслідуванням та судом встановлено, що 25 липня 2023 року приблизно о 22:30 чоловік напідпитку повертався додому вулицею Чорновола в Рівному.

Дорогою, неподалік Національного університету водного господарства та природокористування, він зустрів жінку, на яку вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті особи, яка зазнала нападу, зґвалтував непритомну потерпілу та продовжив стискання шиї жінки, довівши свій умисел до кінця, заподіяв смерть цієї особи.

На тіло покійниці наступного ранку натрапив перехожий і повідомив поліцію.

Підозрюваного затримали 26 липня, а вже наступного дня орган досудового розслідування повідомив йому про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Місцевий суд задоволив клопотання слідчого про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Від того часу внутрішньо переміщена особа перебуває у Слідчому ізоляторі.

29 січня 2026 року суд першої інстанції проголив вирок у цьому кримінальному провадженні, який і став предметом перегляду в Рівненському апеляційному суді.

Засуджений просив суд не призначати йому довічне

В апеляційних скаргах обвинувачений та захисниця просили скасувати оскаржений вирок в частині визнання обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, кваліфікованого за п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з метою приховати інший злочин, поєднане із зґвалтуванням), та ухвалити новий вирок, у якому перекваліфікувати дії чоловіка з п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України на ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої), виключивши з обвинувачення посилання на вчинення ним кримінального правопорушення передбаченого п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України, та призначити покарання у межах санкції ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152 та ч. 2 ст. 121 КК України, яке буде необхідним і достатнім для виправлення.

Обвинувачений і його захисниця вказали на пом’якшуючі обставини — щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обвинувачений просив не позбавляти його волі довічно, оскільки він батько трьох дітей, а довічне ув’язнення для нього рівноцінне смерті.

Проти задоволення апеляційних скарг виступив прокурор та представник потерпілої, яка втратила єдину доньку. Просили залишити вирок місцевого суду без змін, як законний та обґрунтований.

Прокурор вказав, що засуджений уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і спробу зґвалтування неповнолітньої, сім років перебував у в’язниці, а після звільнення у 2022 році на шлях виправлення не став та вчинив тяжкі злочини — розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування й особливо тяжкий злочин — умисне вбивство 29-річної жінки з корисливих мотивів, вчинене з метою приховати інший злочин, поєднане із зґвалтуванням.

Потерпіла померла саме через насильницькі дії засудженого: стискання їй шиї, чим було спричинено тілесні ушкодження у вигляді масивного крововиливу в м’які тканини передньої та бокових поверхонь шиї, набряку голосових зв’язок, неповного перелому хрящового з’єднання між тілом під’язикової кістки та інші тяжкі тілесні ушкодження, в результаті чого обвинувачений довів свій умисел до кінця та заподіяв уродженці Хмельниччини смерть.

Рішення апеляційного суду

Рівненський апеляційний суд у складі судової палати з розгляду кримінальних справ постановив оскаржений вирок суду попередньої інстанції відносно чоловіка за ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152 та п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України залишити без зміни, а апеляційні скарги обвинуваченого та його захисниці — без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подачі касаційної карги безпосередньо до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а обвинуваченим — у той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.