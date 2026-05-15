Мужчина, который убил и изнасиловал женщину в Ровно, просил не давать ему пожизненное: чем все завершилось

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений приговор 35-летнему переселенцу из Запорожья, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за разбой, изнасилование и умышленное убийство 29-летней женщины в Ровно. Обвиняемый просил смягчить приговор и не назначать ему пожизненное заключение. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

35-летний переселенец из Запорожья уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и попытку изнасилования несовершеннолетней. Отбыв назначенное судом наказание, он в 2022 году вышел на свободу, а в июле 2023 года снова попал в поле зрения правоохранителей за совершение разбоя, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений, изнасилования и умышленного убийства 29-летней женщины в Ровно.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел приговор местного суда, обжалованный стороной защиты, которым 35-летний уроженец Казахстана был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152, п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (далее по тексту — УК Украины), и ему было назначено наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании с осужденного в их пользу 187 тысяч гривен в счет возмещения материального ущерба и 1 500 000 гривен в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

Досудебным расследованием и судом установлено, что 25 июля 2023 года примерно в 22:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой по улице Чорновола в Ровно.

По дороге, неподалеку от Национального университета водного хозяйства и природопользования, он встретил женщину, на которую совершил нападение с целью завладения чужим имуществом, сопряженное с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, изнасиловал находившуюся без сознания женщину и продолжил сдавливать ей шею, доведя свой преступный умысел до конца и причинив ей смерть.

На тело погибшей следующим утром наткнулся прохожий и сообщил в полицию.

Подозреваемого задержали 26 июля, а уже на следующий день орган досудебного расследования сообщил ему о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений. Местный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. С того времени внутренне перемещенное лицо находится в следственном изоляторе.

29 января 2026 года суд первой инстанции огласил приговор по данному уголовному производству, который и стал предметом пересмотра в Ровенском апелляционном суде.

Осужденный просил суд не назначать ему пожизненное заключение

В апелляционных жалобах обвиняемый и защитница просили отменить обжалуемый приговор в части признания обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, квалифицированного по п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), и вынести новый приговор, в котором переквалифицировать действия мужчины с п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины на ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей), исключив из обвинения ссылку на совершение им уголовного правонарушения, предусмотренного п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и назначить наказание в пределах санкций ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152 и ч. 2 ст. 121 УК Украины, которое будет необходимым и достаточным для исправления.

Обвиняемый и его защитница указали на смягчающие обстоятельства — искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Обвиняемый просил не лишать его свободы пожизненно, поскольку он является отцом троих детей, а пожизненное заключение для него равносильно смерти.

Против удовлетворения апелляционных жалоб выступили прокурор и представитель потерпевшей, потерявшей единственную дочь. Они просили оставить приговор местного суда без изменений как законный и обоснованный.

Прокурор указал, что осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и попытку изнасилования несовершеннолетней, семь лет находился в тюрьме, а после освобождения в 2022 году на путь исправления не стал и совершил тяжкие преступления — разбой, сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, изнасилование и особо тяжкое преступление — умышленное убийство 29-летней женщины из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием.

Потерпевшая умерла именно вследствие насильственных действий осужденного: сдавливания шеи, чем были причинены телесные повреждения в виде массивного кровоизлияния в мягкие ткани передней и боковых поверхностей шеи, отека голосовых связок, неполного перелома хрящевого соединения между телом подъязычной кости и другие тяжкие телесные повреждения, в результате чего обвиняемый довел свой преступный умысел до конца и причинил уроженке Хмельницкой области смерть.

Решение апелляционного суда

Ровенский апелляционный суд в составе судебной палаты по рассмотрению уголовных дел постановил оставить без изменений обжалуемый приговор суда предыдущей инстанции в отношении мужчины по ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152 и п.п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а апелляционные жалобы обвиняемого и его защитницы — без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трех месяцев со дня провозглашения судебного решения судом апелляционной инстанции, а обвиняемым — в тот же срок со дня вручения ему копии судебного решения.

