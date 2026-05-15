Ігнорував заборону суду: водія покарали за керування авто після позбавлення посвідчення

Водія з Хмельницького, якого раніше позбавили права керування за нетверезе водіння, суд визнав винним у невиконанні судового рішення після того, як він повторно сів за кермо.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу Nº686/12090/26 щодо водія, який після позбавлення права керування за нетверезе водіння знову сів за кермо та фактично проігнорував рішення суду. Про це повідомили у суді.

Позбавлення прав за п’яне водіння

Постановою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області водія визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

Незважаючи на це, водій достовірно знаючи про наявність вказаної постанови суду та будучи ознайомленим з нею, з метою невиконання рішення суду, яким позбавлений права керування транспортними засобами, маючи реальну можливість її виконати, будучи позбавленим права керування транспортними засобами, ігноруючи заборону, встановлену ст. 15 Закону України «Про дорожній рух», керував транспортним засобом з порушенням правил дорожнього рухуУкраїни, у зв`язку із чим був зупинений працівниками управління патрульної поліції в Хмельницькій області та відносно нього за порушення правил дорожнього руху України складено протоколи за ч. 2 ст. 122, ч.4 ст.126 КУпАП, та відповідно до положень ч.2 ст. 36 КУпАПнакладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20400 грн.

Вирок за невиконання рішення суду

Таким чином, водій не виконав постанову Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, що набрала законної сили, та з якою він належним чином ознайомлений в частині позбавлення його права керування транспортними засобами.

Водій обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили).

Судом встановлено, що обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, є обґрунтованим. Обвинувачений свою винуватість у вчиненому визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Таким чином, суд затвердив укладену між прокурором і обвинуваченим угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України та визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, призначивши йому покарання у виді штрафу в розмірі 600 (шестисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 10200 (десять тисяч двісті) грн.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку.

