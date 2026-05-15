Игнорировал запрет суда: водителя наказали за вождение авто после лишения удостоверения

18:10, 15 мая 2026
Водитель из Хмельницкого, которого ранее лишили права управления за нетрезвое вождение, суд признал виновным в неисполнении судебного решения после того, как он повторно сел за руль.
Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело №686/12090/26 в отношении водителя, который после лишения права управления за вождение в нетрезвом состоянии снова сел за руль и фактически проигнорировал решение суда. Об этом сообщили в суде.

Лишение прав за пьяное вождение

Постановлением Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Несмотря на это, водитель, достоверно зная о наличии указанного постановления суда и будучи с ним ознакомленным, с целью невыполнения решения суда, которым он был лишён права управления транспортными средствами, имея реальную возможность его выполнить, игнорируя запрет, установленный ст. 15 Закона Украины «О дорожном движении», управлял транспортным средством с нарушением правил дорожного движения Украины.

В связи с этим он был остановлен сотрудниками управления патрульной полиции в Хмельницкой области, а в отношении него за нарушение правил дорожного движения Украины были составлены протоколы по ч. 2 ст. 122, ч. 4 ст. 126 КУоАП, а также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 36 КУоАП наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 400 грн.

Приговор за невыполнение решения суда

Таким образом, водитель не выполнил постановление Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, вступившее в законную силу, и с которым он был надлежащим образом ознакомлен в части лишения его права управления транспортными средствами.

Водитель обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение постановления суда, вступившего в законную силу).

Суд установил, что обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины, является обоснованным. Обвиняемый полностью признал свою вину, полностью понимает права, определённые ст. 474 ч. 4 п. 1 УПК Украины, последствия заключения и утверждения соглашения, предусмотренные ст. 473 ч. 2 данного Кодекса, характер обвинения, вид наказания, а также другие меры, которые будут применены к нему в случае утверждения соглашения судом, и настаивал на утверждении соглашения о признании виновности.

Таким образом, суд утвердил заключённое между прокурором и обвиняемым соглашение о признании виновности в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины, и признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 10 200 грн.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня провозглашения приговора.

