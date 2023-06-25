Вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків онлайн повернути кошти

Підписано меморандум з Фондом гарантування вкладів і вже триває робота над новою послугою в Дії.

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Вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти. Як повідомив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, підписано меморандум з Фондом гарантування вкладів і вже триває робота над новою послугою в Дії.

«Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти», - розповів Федоров.

Так, за словами Міністра, сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків українців.

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