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Верховний Суд пояснив, чи підлягає окремому апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді, якою скасовано постанову слідчого про зупинення досудового розслідування

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  1. В Україні

Вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків онлайн повернути кошти

19:56, 25 червня 2023
Підписано меморандум з Фондом гарантування вкладів і вже триває робота над новою послугою в Дії.
Вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків онлайн повернути кошти
Зображення: freepik.com

Вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти. Як повідомив  Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, підписано меморандум з Фондом гарантування вкладів і вже триває робота над новою послугою в Дії.

«Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти», - розповів Федоров.

Так, за словами Міністра, сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків українців.

Нагадаємо, що на порталі Дія відтепер можна автоматично закрити бізнес: як це зробити.

А також, ми розповідали, що подати заяву на реєстрацію шлюбу можна онлайн: як це зробити.

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