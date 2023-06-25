Вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов онлайн вернуть деньги

Подписан меморандум с Фондом гарантирования вкладов и уже идет работа над новой услугой в Дії.

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Вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть деньги. Как сообщил Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подписан меморандум с Фондом гарантирования вкладов и уже идет работа над новой услугой в Дії.

«Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать наличный или открыть новый счет єПідтримка в банках-агентах Фонда. Дальше на этот счет поступят средства», – рассказал Федоров.

Так, по словам Министра, сегодня нужно возместить около 3,2 млрд грн, а это 1,4 млн счетов украинцев.

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