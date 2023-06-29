Українці зможуть самі обирати в Дія проєкти розвитку власних регіонів

Депутати підтримали законопроєкт, який дає українцям можливість брати участь в обранні проєктів розвитку власних регіонів, що будуть профінансовані з Державного фонду регіонального розвитку.

Фото: Мінцифри

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №9165 щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Відтепер українці зможуть самостійно обирати в Дія проєкти розвитку власних регіонів. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, даний законопроєкт розроблений за ініціативи Комітету з питань бюджету та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Він надає українцям можливість самостійно обирати в Дія проєкти розвитку власних регіонів, які будуть профінансовані з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). До цього громадяни були позбавлені інструментів прямої участі у відборі таких проєктів.

«Законопроєкт зберігає конкурсні засади, тобто обиратимуться кращі з кращих проєктів. А на фінальному етапі голосування проводитиметься серед мешканців громад через «Дію» – кожен з нас зможе віддати свій голос за один проєкт відповідно до свого місця реєстрації або за місцем перебування (для ВПО).

За результатами відкритого опитування формуються списки проєктів-переможців, а Міністерство відновлення подає Уряду відповідні пропозиції для розподілу коштів ДФРР», – зазначив Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Щоб отримати фінансування, проєкти громад повинні бути спрямовані на розвиток, відбудову чи будівництво критичної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства; лікарень, ЦНАПів, центрів безпеки та укриттів, підсилення регіональної та локальної економіки в умовах викликів воєнного стану та /або створення умов для релокації виробництв.

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