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  1. В Украине

Украинцы смогут сами выбирать в Дія проекты развития собственных регионов

11:23, 29 июня 2023
Депутаты поддержали законопроект, позволяющий украинцам участвовать в избрании проектов развития собственных регионов, которые будут профинансированы из Государственного фонда регионального развития.
Украинцы смогут сами выбирать в Дія проекты развития собственных регионов
Фото: Мінцифри
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9165 по использованию средств государственного фонда регионального развития. Теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать в Дії проекты развития собственных регионов. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, данный законопроект разработан по инициативе Комитета по вопросам бюджета и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Он предоставляет украинцам возможность самостоятельно выбирать в Дії проекты развития собственных регионов, которые будут профинансированы из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). До этого граждане были лишены инструментов прямого участия в отборе таких проектов.

«Законопроект сохраняет конкурсные принципы, то есть будут выбираться лучшие из лучших проектов. А на финальном этапе голосование будет проводиться среди жителей общин через «Дію» – каждый из нас сможет отдать свой голос за один проект в соответствии со своим местом регистрации или местом пребывания (для ВПЛ).

По результатам открытого опроса формируются списки проектов-победителей, а Министерство восстановления представляет Правительству соответствующие предложения по распределению средств ГФРР», – отметил Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Чтобы получить финансирование, проекты общин должны быть направлены на развитие, восстановление или строительство критической инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства; больниц, ЦНАПов, центров безопасности и укрытий, усиление региональной и локальной экономики в условиях вызовов военного положения и/или создания условий релокации производств.

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