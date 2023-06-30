Індексація пенсій в липні: у кого та на скільки зростуть виплати

З 1 липня запланована індексація на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

В Україні з 1 липня запланована індексація пенсійних виплат на 19,7%. Це стосується держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців. Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року.

Розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримує кожен пенсіонер.

Загальний розмір підвищення має бути не меншим, ніж 100 гривень. А от максимальна сума доплати не повинна перевищувати 1500 гривень.

Виплати не будуть підвищувати, якщо людина отримує високу пенсію.

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус раніше пояснював в інтерв’ю ТСН, що під час кожної індексації пенсій, обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм призначали виплати за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а не за Законом "Про державну службу".

"Якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів Фонду, переводять на загальну пенсію", – зазначив Капінус.

За його словами, багато колишніх держслужбовців вже отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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