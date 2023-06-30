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Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Кабмін зберіг розмір доходу для призначення субсидій до завершення воєнного стану

Урядовці ухвалили постанову, яка передбачає, що до завершення воєнного стану житлова субсидія буде призначатися в разі, якщо витрати родини на комунальні послуги будуть перевищувати 15% сукупного доходу.

Зеленський підписав закон про доплати військовим, строковикам та курсантам: скільки вони отримають

Глава держави підписав закон, який зокрема передбачає запровадження доплат для поранених військових, а також строковиків та курсантів.

  1. В Україні

Індексація пенсій в липні: у кого та на скільки зростуть виплати

13:40, 30 червня 2023
З 1 липня запланована індексація на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.
Індексація пенсій в липні: у кого та на скільки зростуть виплати
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В Україні з 1 липня запланована індексація пенсійних виплат на 19,7%. Це стосується держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців. Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року.

Розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримує кожен пенсіонер. 

Загальний розмір підвищення має бути не меншим, ніж 100 гривень. А от максимальна сума доплати не повинна перевищувати 1500 гривень. 

Виплати не будуть підвищувати, якщо людина отримує високу пенсію. 

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус раніше пояснював в інтерв’ю ТСН, що під час кожної індексації пенсій, обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм призначали виплати за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а не за Законом "Про державну службу".

"Якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів Фонду, переводять на загальну пенсію", – зазначив Капінус.  

За його словами, багато колишніх держслужбовців вже отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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