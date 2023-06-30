Индексация пенсий в июле: у кого и на сколько вырастут выплаты

С 1 июля запланирована индексация на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

В Украине с 1 июля намечена индексация пенсионных выплат на 19,7%. Это касается госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и научных работников. Под индексацию подлежат выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года.

Размер доплат будет индивидуальным и будет зависеть от суммы выплат, которые получает каждый пенсионер.

Общий размер повышения должен быть не менее 100 гривен. А вот максимальная сумма доплаты не должна превышать 1500 гривен.

Выплаты не будут повышаться, если человек получает высокую пенсию.

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус ранее объяснял в интервью ТСН, что при каждой индексации пенсий обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им назначали выплаты по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а не по Закону "О государственную службу".

"Если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически без дополнительных посещений органов Фонда переводят на общую пенсию", – отметил Капинус.

По его словам, многие бывшие госслужащие уже получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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