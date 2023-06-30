У «Слузі народу» розповіли, як в Україні стимулюватимуть розвиток зеленої генерації

Андрій Герус повідомив, що передбачається вровадження системи підтвердження походження електроенергії, що вироблена з відновлюваних джерел – гарантії походження.

Фото: Слуга народу

Як ми писали, 30 червня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9011д про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.

Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Андрій Герус розповів, як в Україні стимулюватимуть розвиток зеленої генерації. Про це повідомляє "Слуга народу".

«Документ сприятиме розвитку малої розподіленої генерації, зокрема на стороні споживача, а також вдосконаленню умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів з урахуванням кращих світових практик. У 2023 році очікується запуск понад 5000 нових об’єктів генерації (із них більша частина на стороні споживача) сукупною потужністю понад 500 МВт», – зазначив Герус.

Передбачається вровадження системи підтвердження походження електроенергії, що вироблена з відновлюваних джерел – гарантії походження. Механізм функціонування реєстру гарантій походження є аналогічним з тим, що запроваджені в країнах, що є членами Енергетичного Співтовариства та Євросоюзу.

Як пояснив голова комітету, гарантії походження важливі для підтвердження того, що товари і послуги, при виробництві яких була спожита електроенергія, залишають менший вуглецевий слід. Таким чином, це одна зі складових для досягнення глобальних кліматичних цілей. Крім цього це додаткове джерело доходів для виробників електроенергії, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, додав він.

Окрім того, за законом, створюється механізм самовиробництва, який дає змогу споживачам встановлювати генерацію для власних потреб, решту неспожитої електроенергії продавати своєму постачальнику.

Гроші, отримані від продажу електроенергії, направляються на оплату спожитої електроенергії та тарифів на транспортування електричної енергії, а залишок грошей споживач може вивести на власний банківський рахунок. Зазначений механізм дасть стимули для встановлення генерації в місцях споживання та, відповідно, розвитку розподіленої генерації.

«Цей документ продовжує на один рік строк протягом якого можуть бути побудовані ВЕС за зеленим тарифом. Таким чином, надано можливість інвесторам, які через війну не змогли реалізувати проєкти з будівництва ВЕС, завершити реалізацію їх проєктів», – пояснив політик.

Загалом закон створює передумови для споживачів брати активну участь на ринку електричної енергії та заробляти на цьому кошти. Також він створює стимули для інвестицій в будівництво розподіленої генерації з ВДЕ, підсумував Андрій Герус.

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