В «Слуге народа» рассказали, как в Украине будут стимулировать развитие зеленой генерации

Андрей Герус сообщил, что предполагается внедрение системы подтверждения происхождения электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников – гарантии происхождения.

Фото: Слуга народа

Как мы писали, 30 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №9011д о внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины.

Глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус рассказал, как в Украине будут стимулировать развитие зеленой генерации. Об этом сообщает "Слуга народа".

«Документ будет способствовать развитию малой распределенной генерации, в частности на стороне потребителя, а также совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии генерирующими установками потребителей с учетом лучших мировых практик. В 2023 году ожидается запуск более 5000 новых объектов генерации (из них большая часть на стороне потребителя) совокупной мощностью более 500 МВт», – отметил Герус.

Предусматривается внедрение системы подтверждения происхождения электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников – гарантии происхождения. Механизм функционирования реестра гарантий происхождения аналогичен тому, что введены в странах, являющихся членами Энергетического Сообщества и Евросоюза.

Как пояснил глава комитета, гарантии происхождения важны для подтверждения того, что товары и услуги, при производстве которых потреблялась электроэнергия, оставляют меньший углеродный след. Таким образом, это одна из составляющих для достижения глобальных климатических целей. Кроме этого, это дополнительный источник доходов для производителей электроэнергии, производящих электроэнергию из возобновляемых источников, добавил он.

Кроме того, по закону, создается механизм самопроизводства, позволяющий потребителям устанавливать генерацию для собственных нужд, остальную часть непотребляемой электроэнергии продавать своему поставщику.

Деньги, полученные от продажи электроэнергии, направляются на оплату потребленной электроэнергии и тарифов на транспортировку электрической энергии, а остаток денег потребитель может вывести на свой банковский счет. Указанный механизм даст стимулы для установления генерации в местах потребления и соответственно развития распределенной генерации.

«Этот документ продлевает на один год срок, в течение которого могут быть построены ВЭС по зеленому тарифу. Таким образом, предоставлена ​​возможность инвесторам, которые из-за войны не смогли реализовать проекты по строительству ВЭС, завершить реализацию их проектов», – пояснил политик.

В целом закон создает предпосылки для потребителей активно участвовать на рынке электрической энергии и зарабатывать на этом средства. Также он создает стимулы для инвестиций в строительство распределенной генерации по ВИЭ, подытожил Андрей Герус.

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