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  1. В Україні

НАЗК рекомендує усунити корупційні ризики в публічних закупівлях, документ

16:03, 30 червня 2023
НАЗК провело дослідження «Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану» та виявило низку корупційних ризиків.
НАЗК рекомендує усунити корупційні ризики в публічних закупівлях, документ
Фото: mind.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело комплексне дослідження «Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану» та виявило низку корупційних ризиків. Це питання набуло особливої актуальності через прагнення українського суспільства до здійснення антикорупційних реформ навіть в умовах війни, без розв’язання якого неможливою є подальша європейська та євроатлантична інтеграція України, передає офіційний сайт НАЗК.

«В жовтні минулого року, у відповідь на загрози, створені повномасштабним вторгненням рф і з метою уникнення розголосу інформації, яка належить до питань національної безпеки, в Україні було зменшено прозорість закупівель і послаблено обмеження щодо їх підзвітності.

Враховуючи важливість проблеми та увагу суспільства до публічних закупівель, НАЗК провело дослідження та виявило низку корупційних ризиків:

можливість подання тендерних пропозицій за ціною, вищою за очікувану вартість;

зловживання закупівлями через електронний каталог;

застосування «штучних перепон» у закупівлях для надання переваги необхідному учаснику;

корупційні зловживання шляхом укладення прямих договорів;

неможливість оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовників під час проведення спрощених процедур закупівель;

інші (нецінові) критерії оцінки пропозицій як інструмент зловживання тощо.

За результатами дослідження експерти НАЗК напрацювали та надали рекомендації щодо мінімізації та усунення корупціогених факторів. Передусім вони стосуються необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022.

Нагадаємо, у відповідь на агресію рф та в інтересах національної безпеки, Уряд України прийняв Постанову «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Цією Постановою, зокрема, було встановлено:

перелік підстав для незастосування електронної системи закупівель;

право для замовників застосовувати електронний каталог без обмеження вартості закупівлі;

скорочення строків та спрощення умов проведення відкритих торгів;

можливості для зміни істотних умов договору про закупівлю після його укладання тощо.

Застосування гнучких механізмів здійснення закупівель видається можливою лише в умовах воєнного стану. Проте Національне агентство наголошує, що повернення до загальних засад здійснення закупівель є найпродуктивнішим шляхом захисту інтересів держави й народу України від потенційних корупційних ризиків.

Вітчизняна електронна система закупівель вже довела, що відповідає передовим міжнародним стандартам, а її стабільна робота та здатність гнучко реагувати на виклики свідчать, що Prozorro має стати єдиною системою для здійснення всіх закупівель по проектах післявоєнної відбудови країни», - сказано у повідомленні.

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