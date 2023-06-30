Керував депортацією дітей з Херсонського дитбудинку: депутату держдуми та його двом спільникам повідомлено про підозру

Окупанти депортували 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини під керівництвом депутату держдуми.

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Правоохоронцями викрито один із фактів депортації окупантами українських дітей з Херсонщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисники організували незаконне переміщення 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини.

Серед підозрюваних: депутат державної думи федеральних зборів російської федерації, начальник незаконно створеного окупаційною владою «Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области» та виконувачка обов’язків головного лікаря «ГБУЗ «Херсонский областной дом ребенка».

Зазначається, що депоратцією українських дітей безпосередньо керував депутат держдуми федеральних зборів рф, який був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму.

«Спочатку херсонський псевдопосадовець та в.о. головного лікаря організували депортацію двох дітей до рф. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні. До цього діти утримувались у незаконно створеному окупаційною владою «ГБУЗ «Херсонский областной дом ребенка» на базі Херсонського обласного будинку дитини Херсонської обласної ради. Слідством встановлено, що за станом здоров’я діти не потребували окремого лікування.



2 вересня 2022 року невстановлені особи забрали та на авто депортували до рф двох українських дітей з Херсону.



У подальшому 21 жовтня 2022 року персонал незаконно створеного «дома ребенка» на чолі з в. о. головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця передали 46 дітей невстановленим особам.

Відбувалося це у присутності та під контролем депутата держдуми федеральних зборів російської федерації. Дітей вивезли на територію тимчасово окупованого рф Кримського півострова. Наразі їхня доля залишається невідомою.



Під час передачі дітей для їх подальшого переміщення саме депутат держдуми федеральних зборів рф контролював процес поміщення дітей в автобуси та їх переміщення», – йдеться у повідомленні прокуратури.

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