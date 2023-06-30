Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року

Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.

У «Слузі народу» хочуть штрафувати за кредити під 1400% річних

Пропонується штрафувати мікрокредитні організації за позики, ставка за якими перевищує законодавче обмеження.

  1. В Україні

Керував депортацією дітей з Херсонського дитбудинку: депутату держдуми та його двом спільникам повідомлено про підозру

20:32, 30 червня 2023
Окупанти депортували 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини під керівництвом депутату держдуми.
Керував депортацією дітей з Херсонського дитбудинку: депутату держдуми та його двом спільникам повідомлено про підозру
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронцями викрито один із фактів депортації окупантами українських дітей з Херсонщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисники організували незаконне переміщення 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини.

Серед підозрюваних: депутат державної думи федеральних зборів російської федерації, начальник незаконно створеного окупаційною владою «Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области» та виконувачка обов’язків головного лікаря «ГБУЗ «Херсонский областной дом ребенка».

Зазначається, що депоратцією українських дітей безпосередньо керував депутат держдуми федеральних зборів рф, який був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму.

«Спочатку херсонський псевдопосадовець та в.о. головного лікаря організували депортацію двох дітей до рф. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні. До цього діти утримувались у незаконно створеному окупаційною владою «ГБУЗ «Херсонский областной дом ребенка» на базі Херсонського обласного будинку дитини Херсонської обласної ради. Слідством встановлено, що за станом здоров’я діти не потребували окремого лікування.

2 вересня 2022 року невстановлені особи забрали та на авто депортували до рф двох українських дітей з Херсону.

У подальшому 21 жовтня 2022 року персонал незаконно створеного «дома ребенка» на чолі з в. о. головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця передали 46 дітей невстановленим особам.

Відбувалося це у присутності та під контролем депутата держдуми федеральних зборів російської федерації. Дітей вивезли на територію тимчасово окупованого рф Кримського півострова. Наразі їхня доля залишається невідомою.

Під час передачі дітей для їх подальшого переміщення саме депутат держдуми федеральних зборів рф контролював процес поміщення дітей в автобуси та їх переміщення», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду