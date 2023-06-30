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  1. В Украине

Руководил депортацией детей из Херсонского детдома: депутату госдумы и его двум подельникам сообщено о подозрении

20:32, 30 июня 2023
Оккупанты депортировали 48 статусных детей из Херсонского дома ребенка под руководством депутата госдумы.
Руководил депортацией детей из Херсонского детдома: депутату госдумы и его двум подельникам сообщено о подозрении
Фото из открытых источников
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Правоохранителями разоблачен один из фактов депортации оккупантами украинских детей из Херсона. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленники организовали незаконное перемещение 48-ти статусных детей из Херсонского дома ребенка.

Среди подозреваемых: депутат государственной думы федерального собрания российской федерации, начальник незаконно созданного оккупационными властями «Департамента здравоохранения Херсонской области» и исполняющий обязанности главврача «ГБУЗ «Херсонский областной дом ребенка».

Отмечается, что депоратцией украинских детей непосредственно руководил депутат госдумы федерального собрания рф, ответственный за решение социальных вопросов населения Херсонской области и вопросов детей в оккупированном Крыму.

«Сначала херсонский псевдочиновник и и.о. главврач организовали депортацию двоих детей в рф. Поводом для этого стало прохождение обследования в московской больнице.

До этого дети содержались в незаконно созданном оккупационными властями «ГБУЗ «Херсонский областной дом ребенка» на базе Херсонского областного дома ребенка Херсонского областного совета. Следствием установлено, что по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении.

2 сентября 2022 года неустановленные лица забрали и на авто депортировали в рф двух украинских детей из Херсона.

В дальнейшем 21 октября 2022 г. персонал незаконно созданного «дома ребенка» во главе с и. о. главного врача по указанию псевдочиновника передали 46 детей неустановленным лицам.

Происходило это в присутствии и под контролем депутата госдумы федерального собрания русской федерации. Детей вывезли на территорию временно оккупированного рф Крымского полуострова. Пока их судьба остается неизвестной.

Во время передачи детей для их дальнейшего перемещения именно депутат госдумы федерального собрания рф контролировал процесс помещения детей в автобусы и их перемещение», – говорится в сообщении прокуратуры.

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