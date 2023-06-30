Митрополиту УПЦ МП Павлу продлили домашний арест еще на два месяца

Соломенский суд Киева продлил меру пресечения для бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла.

Фото: Суспільне

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения для бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Петр Лебедь). Об этом сообщает Суспільне.

Павлу продлили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета еще на два месяца – по крайней мере, до 31 августа.

"Защитники Павла просили личное обязательство или ночной домашний арест. Решение о продлении круглосуточного домашнего ареста считают незаконным и будут обжаловать его в Киевском апелляционном суде", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.



Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.



В свою очередь, Петр Лебедь подал в Кассационный административный суд Верховного суда иск к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции против себя и, среди прочего, экс-нардепа Вадима Новинского.

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