Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт ще на два місяці

Солом'янський суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла.

Фото: Суспільне

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Петро Лебідь). Про це повідомляє Суспільне.

Павлу продовжили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета ще на два місяці – принаймні до 31 серпня.

"Захисники Павла просили особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Рішення про продовження цілодобового домашнього арешту вважають незаконним і оскаржуватимуть його у Київському апеляційному суді", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

У свою чергу Петро Лебідь подав до Касаційного адміністративного суду Верховного суду позов до Президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції проти себе та, серед іншого, екснардепа Вадима Новинського.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.