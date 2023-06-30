Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року

Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.

У «Слузі народу» хочуть штрафувати за кредити під 1400% річних

Пропонується штрафувати мікрокредитні організації за позики, ставка за якими перевищує законодавче обмеження.

  1. В Україні

На Харківщині підлітку відірвало пальці на руці під час вибуху боєприпасу

22:42, 30 червня 2023
13-річному хлопцю відірвало пальці лівої руки, його госпіталізували до лікарні.
На Харківщині підлітку відірвало пальці на руці під час вибуху боєприпасу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п'ятницю, 30 червня, у одному із селищ на Харківщині 13-річний підліток постраждав від вибуху невідомого боєприпасу, його ушпиталили з відірваними пальцями руки. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Нещасний випадок стався вночі у селищі Панютине Лозівського району. Повідомляється, що 13-річний хлопець постраждав від вибуху невідомого боєприпасу. Його тип встановлюють.

Внаслідок вибуху підлітку відірвало пальці лівої руки, його госпіталізували до лікарні.

«На звільнених територіях України нині знаходиться чимала кількість боєприпасів. На вибухонебезпечні предмети можна натрапити будь-де. Тож необхідно бути вкрай обережними і особливо звертати увагу на навчання дітей правилам мінної безпеки», - наголосили рятувальники.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду