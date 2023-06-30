На Харківщині підлітку відірвало пальці на руці під час вибуху боєприпасу

13-річному хлопцю відірвало пальці лівої руки, його госпіталізували до лікарні.

У п'ятницю, 30 червня, у одному із селищ на Харківщині 13-річний підліток постраждав від вибуху невідомого боєприпасу, його ушпиталили з відірваними пальцями руки. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Нещасний випадок стався вночі у селищі Панютине Лозівського району. Повідомляється, що 13-річний хлопець постраждав від вибуху невідомого боєприпасу. Його тип встановлюють.

Внаслідок вибуху підлітку відірвало пальці лівої руки, його госпіталізували до лікарні.

«На звільнених територіях України нині знаходиться чимала кількість боєприпасів. На вибухонебезпечні предмети можна натрапити будь-де. Тож необхідно бути вкрай обережними і особливо звертати увагу на навчання дітей правилам мінної безпеки», - наголосили рятувальники.

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