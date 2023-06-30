В Харьковской области подростку оторвало пальцы на руке при взрыве боеприпаса

13-летнему парню оторвало пальцы левой руки, его госпитализировали в больницу.

В пятницу, 30 июня, в одном из поселков Харьковской области 13-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного боеприпаса, его госпитализировали с оторванными пальцами руки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел ночью в поселке Панютино Лозовского района. Сообщается, что 13-летний молодой человек пострадал от взрыва неизвестного боеприпаса. Его тип устанавливают.

В результате взрыва подростку оторвало пальцы левой руки, его госпитализировали в больницу.

«На освобожденных территориях Украины в настоящее время находится большое количество боеприпасов. На взрывоопасные предметы можно встретить где угодно. Следовательно, необходимо быть крайне осторожными и особо обращать внимание на обучение детей правилам минной безопасности», - подчеркнули спасатели.

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