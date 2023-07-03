ОП поділився фото наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС

Глава ОП Андрій Єрмак поділився зображенням того, як виглядає Дніпровська ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився фото наслідків теракту на Каховській ГЕС. На світлині зображено Дніпровську ГЕС після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

«Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів - це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь.

росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації», – підписав зображення Єрмак у своєму телеграмі.

Раніше повідомлялося, що шведська активістка Грета Тунберг прокоментувала катастрофу на Каховській ГЕС. Вона сказала, що реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС була недостатньою.

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