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  1. В Україні

ОП поділився фото наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС

10:20, 3 липня 2023
Глава ОП Андрій Єрмак поділився зображенням того, як виглядає Дніпровська ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС.
ОП поділився фото наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС
Фото: t.me/ermaka2022
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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився фото наслідків теракту на Каховській ГЕС. На світлині зображено Дніпровську ГЕС після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

«Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів - це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь.

росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації», – підписав зображення Єрмак у своєму телеграмі.

Раніше повідомлялося, що шведська активістка Грета Тунберг прокоментувала катастрофу на Каховській ГЕС. Вона сказала, що реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС була недостатньою.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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