ОП поделился фото последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС

Глава ОП Андрей Ермак поделился изображением того, как выглядит Днепровская ГЭС после взрыва россиянами Каховской ГЭС.

Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился фото последствий теракта на Каховской ГЭС. На фото изображена Днепровская ГЭС после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.



«Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений.



россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации», – подписал изображение Ермак в своем телеграмме.



Ранее сообщалось, что шведская активистка Грета Тунберг прокомментировала крушение на Каховской ГЭС. Она сказала, что реакция мира на подрыв россиянами Каховской ГЭС была недостаточной.

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