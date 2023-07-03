За деньги «продавал» точные координаты украинских войск: подозревается житель Черкасс

Житель Черкасс за денежное вознаграждение сдавал оккупантам местонахождение ВСУ.

Фото: gp.gov.ua

Житель Черкасс за деньги «сливал» оккупантам точные координаты украинских войск и систем ПВО. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, черкасчанин в мае 2023 года начал работать на российские спецслужбы. Через мессенджер мужчина передавал россиянам данные о местоположениях воинских частей, личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также систем противовоздушной обороны на территории Черкасщины.

К каждому сообщению он добавлял скриншоты карт в программе Google Maps с точными координатами.

Следствие установило, что за проделанную «работу» подозреваемый успел получить от врага примерно 6 тысяч гривен.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

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