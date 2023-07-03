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За гроші «продавав» точні координати українських військ: підозрюється житель Черкас

11:44, 3 липня 2023
Житель Черкас за грошову винагороду здавав окупантам місця розташування ЗСУ.
За гроші «продавав» точні координати українських військ: підозрюється житель Черкас
Фото: gp.gov.ua
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Житель Черкас за гроші «зливав» окупантам точні координати українських військ та систем ППО. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, черкащанин у травні 2023  почав працювати на російські спецслужби. Через месенджер чоловік передавав росіянам дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки Збройних Сил України, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

До кожного повідомлення додавав скріншоти карт в програмі «Google Maps» з точними координатами.

Слідство встановило, що за виконану «роботу» підозрюваний встиг отримати від ворога приблизно 6 тисяч гривень.

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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