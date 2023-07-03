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Суд виніс перші вироки учасникам заворушень у Франції

10:36, 3 липня 2023
Троє учасників заворушень отримали вироки від 3 до 6 місяців ув'язнення.
Суд виніс перші вироки учасникам заворушень у Франції
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Суд у французькому місті Гренобль виніс перші вироки учасникам масових заворушень, які охопили країну після того, як поліцейський застрелив 17-річного хлопця-водія,  повідомляє France Bleu.

Зазначається, що троє отримали вироки від 3 до 6 місяців ув'язнення.

Ще 12 осіб були отримали терміни до 4 місяців під домашнім арештом.

Всього суд розглядав справи 30 осіб. Майже всі вони були заарештовані в ніч з п'ятниці на суботу за мародерство. Їх звинувачують у крадіжках одягу, кросівок, парфумів та електроніки.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Франції правоохоронці застрелили 17-річного підлітка Нахеля. Один з офіцерів вистрелив хлопцеві прямісінько в груди, завдавши йому травм, не сумісних з життям.

Після цього у Франції спалахнули масштабні протести. У південному портовому місті Марсель відбулися зіткнення і грабежі у центрі та північних районах міста, де живуть люди з низьким рівнем доходів. У місті Л'Ай-ле-Роз протестувальники автомобілем в'їхали у будинок мера Венсана Жанбруна. Внаслідок інциденту поранення дістали його дружина та дитина.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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