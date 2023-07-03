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Франція у вогні: більше 1000 затриманих протестувальників, десятки розгромлених будівель, на півночі - комендантська година, фото

08:40, 3 липня 2023
Протести через вбивство 17-річного юнака продовжуються, у місті Л'Ай-ле-Роз мітингувальники автомобілем в'їхали у будинок мера.
Франція у вогні: більше 1000 затриманих протестувальників, десятки розгромлених будівель, на півночі - комендантська година, фото
Фото: REUTERS
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У Франції п’яту добу поспіль тривають заворушення через вбивство 17-річного хлопця, повідомляє France 24.

У південному портовому місті Марсель відбулися зіткнення і грабежі у центрі та північних районах міста, де живуть люди з низьким рівнем доходів.

За останніми даними МВС, постраждали 79 співробітників поліції. Нападу також зазнали 31 поліцейський відділок, 16 муніципальних поліцейських дільниць і 11 казарм жандармерії. Також наголошується, що були розгромлені 492 будівлі, 2000 автомобілів спалені, розграбовані десятки магазинів.

У місті Л'Ай-ле-Роз протестувальники автомобілем в'їхали у будинок мера Венсана Жанбруна. Внаслідок інциденту поранення дістали його дружина та дитина.

France 24 повідомляє, що дружина мера потрапила до лікарні, проте не відомо наскільки серйозні у неї травми.

Прокуратура оголосила про відкриття розслідування замаху на вбивство.

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн розкритикувала "нестерпні дії" протестувальників, які напали на будинок мера Л'Ай-ле-Роз.

"Винні будуть притягнуті до відповідальності з максимальною суворістю", — йдеться в заяві глави уряду.

На півночі Франції у 10 комунах запровадили комендантську годину. Це пов’язано з протестами. Час початку комендантської години коливається від 20:00 до 22:00. До того ж вона діє у деяких передмістях Парижа.

У ніч із п’ятниці на суботу було затримано більше 1300 осіб. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Франції правоохоронці застрелили 17-річного підлітка Нахеля. Один з офіцерів вистрелив хлопцеві прямісінько в груди, завдавши йому травм, не сумісних з життям. Правоохоронець намагався виправдати свої дії. Мовляв, підліток відмовився підкоритися його наказам. Після цього спалахнули протести. 

38-річного поліцейського, який вистрілив у хлопця, заарештували. Триває розслідування у справі про навмисне вбивство.

Фото: REUTERS

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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