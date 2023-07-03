В Україні святкують День зенітних ракетних військ Повітряних сил України: що ще відзначаємо 3 липня

Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України.

В Україні і світі 3 липня відзначають низку свят. Також в цей день у минулому сталося багато відомих подій.

3 липня в Україні святкують День зенітних ракетних військ Повітряних сил. Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України. Головна мета цього дня полягає у інформуванні суспільства про важливість потужного і ефективного захисту в системі протиповітряної оборони країни.

Також 3 липня Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Подія була започаткована для привернення уваги до глобальної проблеми засмічення планети пластиковими відходами, які майже не розкладаються.

Віряни вшановують пам'ять священномученика Мефодія Патарського.

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 липня:

1528 рік — Папа Климент VII буллою узаконює орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації;

1885 рік — українські емігранти створюють в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1863 рік — закінчується битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;

1886 рік — Карл Бенц з Мангайму побить перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 рік — у продажу з'являються перші телевізори;

1962 рік — Франція визнає незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91% (1 липня);

1966 рік — Франція здійснює випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії;

1973 рік — у Гельсінкі починає роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі;

1988 рік — американський крейсер "Вінсеннес" збиває іранський пасажирський літак А300, гине 298 осіб.

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