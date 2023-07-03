Атака дронів: ППО збила 13 «Шахедів», ще 4 не досягли своїх цілей

ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

Фото: Повітряні сили

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі, під час чергової ворожої повітряної атаки, було збито 13 дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що в ніч на 3 роки окупанти запускали по Україні ударні безпілотники "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку.

"Усього зафіксовано пуски 17 "шахедів"" - розповіли у ПС.

ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Решта - не досягли своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що, за попередніми даними, втрат не було.

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