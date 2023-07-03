Атака дронов: ПВО сбила 13 «Шахедов», еще 4 не достигли своих целей

ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.

Фото: Воздушные силы

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью, во время очередной вражеской воздушной атаки, были сбиты 13 дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что в ночь на 3 года оккупанты запускали по Украине ударные беспилотники "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

"Всего зафиксированы пуски 17 "шахедов"" - рассказали в ВС.

ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные - не достигли своих целей", - сказано в сообщении.

Военные уточнили, что по предварительным данным, потерь не было.

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