Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Вернуть доверие к судебной власти во время реформ так и не удалось – Высший совет правосудия

В Раде правосудия рассказали о достижениях судебных реформ в Украине.

НАПК предлагает Раде уменьшить максимальный размер взноса в поддержку партии

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается снизить максимальный размер взноса в поддержку партии от граждан и бизнеса и запретить финансировать партии государственными предприятиям.

Заседания комитетов Верховной Рады и дальше будут проходить в закрытом для СМИ формате

Карантин завершился, но комитеты продолжат работу без СМИ и приглашенных.

Дисциплинарных инспекторов для ВСП планируют отбирать с помощью международных экспертов

Возможность привлечения иностранных экспертов к формированию Службы дисциплинарных инспекторов обсуждается в парламенте.

Люди не платят налоги: Ростислав Шурма объяснил, почему наличные деньги мешают прозрачности доходов и способствуют коррупции

Первый страх граждан об отмене наличности обусловлен тем, что люди не платят налоги: заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал детали об условиях введения экономики без наличных денег.

  1. Общество

В Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: что еще отмечаем 3 июля

08:21, 3 июля 2023
Профессиональный праздник существует с июля 2011 года, когда он был установлен приказом Министерства обороны Украины.
В Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: что еще отмечаем 3 июля
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине и мире 3 июля отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло много известных событий.

3 июля в Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Профессиональный праздник существует с июля 2011 года, когда он был установлен приказом Министерства обороны Украины. Главная цель этого дня состоит в информировании общества о важности мощной и эффективной защиты в системе противовоздушной обороны страны.

Также 3 июля Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Событие было начато для привлечения внимания к глобальной проблеме засорения планеты почти не разлагающимися пластиковыми отходами. 

Верующие чтят память священномученика Мефодия Патарского.

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июля:

  • 1528 год — Папа Климент VII буллой узаконивает орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации;
  • 1885 год — украинские эмигранты создают в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая";
  • 1863 год – заканчивается битва под Геттисбургом – наиболее кровопролитное сражение Гражданской войны в США;
  • 1886 год — Карл Бенц из Мангайма поразит первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;
  • 1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
  • 1928 год – в продаже появляются первые телевизоры;
  • 1962 год — Франция признает независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля);
  • 1966 год — Франция осуществляет испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии;
  • 1973 год – в Хельсинки начинает работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;
  • 1988 год — американский крейсер "Винсеннес" сбивает иранский пассажирский самолет А300, погибает 298 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео