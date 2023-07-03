В Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: что еще отмечаем 3 июля

В Украине и мире 3 июля отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло много известных событий.
3 июля в Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Профессиональный праздник существует с июля 2011 года, когда он был установлен приказом Министерства обороны Украины. Главная цель этого дня состоит в информировании общества о важности мощной и эффективной защиты в системе противовоздушной обороны страны.
Также 3 июля Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Событие было начато для привлечения внимания к глобальной проблеме засорения планеты почти не разлагающимися пластиковыми отходами.
Верующие чтят память священномученика Мефодия Патарского.
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июля:
- 1528 год — Папа Климент VII буллой узаконивает орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации;
- 1885 год — украинские эмигранты создают в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая";
- 1863 год – заканчивается битва под Геттисбургом – наиболее кровопролитное сражение Гражданской войны в США;
- 1886 год — Карл Бенц из Мангайма поразит первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;
- 1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
- 1928 год – в продаже появляются первые телевизоры;
- 1962 год — Франция признает независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля);
- 1966 год — Франция осуществляет испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии;
- 1973 год – в Хельсинки начинает работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- 1988 год — американский крейсер "Винсеннес" сбивает иранский пассажирский самолет А300, погибает 298 человек.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.