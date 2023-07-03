В Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины: что еще отмечаем 3 июля

Профессиональный праздник существует с июля 2011 года, когда он был установлен приказом Министерства обороны Украины.

В Украине и мире 3 июля отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло много известных событий.

3 июля в Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Профессиональный праздник существует с июля 2011 года, когда он был установлен приказом Министерства обороны Украины. Главная цель этого дня состоит в информировании общества о важности мощной и эффективной защиты в системе противовоздушной обороны страны.

Также 3 июля Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Событие было начато для привлечения внимания к глобальной проблеме засорения планеты почти не разлагающимися пластиковыми отходами.

Верующие чтят память священномученика Мефодия Патарского.

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июля:

1528 год — Папа Климент VII буллой узаконивает орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации;

1885 год — украинские эмигранты создают в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая";

1863 год – заканчивается битва под Геттисбургом – наиболее кровопролитное сражение Гражданской войны в США;

1886 год — Карл Бенц из Мангайма поразит первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;

1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1928 год – в продаже появляются первые телевизоры;

1962 год — Франция признает независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля);

1966 год — Франция осуществляет испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии;

1973 год – в Хельсинки начинает работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;

1988 год — американский крейсер "Винсеннес" сбивает иранский пассажирский самолет А300, погибает 298 человек.

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