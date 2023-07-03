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Суд вынес первые приговоры участникам беспорядков во Франции

10:36, 3 июля 2023
Трое участников беспорядков получили приговоры от 3 до 6 месяцев заключения.
Суд вынес первые приговоры участникам беспорядков во Франции
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Суд во французском городе Гренобль вынес первые приговоры участникам массовых беспорядков, которые охватили страну после того, как полицейский застрелил 17-летнего парня-водителя. Об этом сообщает France Bleu.

Отмечается, что трое участников массовых беспорядков получили приговоры от 3 до 6 месяцев заключения.

Еще 12 человек были получили сроки до 4 месяцев под домашним арестом.

Всего суд рассматривал дела 30 человек. Почти все они были арестованы в ночь с пятницы на субботу за мародерство. Их обвиняют в кражах одежды, кроссовок, парфюмерии и электроники.

Напомним, что в конце июня во Франции правоохранители застрелили 17-летнего подростка Нахеля. Один из офицеров выстрелил парню прямо в грудь, нанеся ему травмы, не совместимые с жизнью.  После этого вспыхнули протесты во Франции.

В южном портовом городе Марсель произошли столкновения и грабежи в центре и северных районах города, где живут люди с низким уровнем доходов. В городе Л'Ай-ле-Роз протестующие на автомобиле въехали в дом мэра Венсана Жанбруна. В результате инцидента ранения получили его жена и ребенок.

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