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Франция в огне: более 1000 задержанных протестующих, десятки разгромленных зданий, на севере - комендантский час, фото

08:40, 3 июля 2023
Протесты из-за убийства 17-летнего юноши продолжаются, в городе Л'Ай-ле-Роз митингующие на автомобиле въехали в дом мэра.
Франция в огне: более 1000 задержанных протестующих, десятки разгромленных зданий, на севере - комендантский час, фото
Фото: REUTERS
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Во Франции пятые сутки подряд продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего парня, сообщает France 24.

В южном портовом городе Марсель произошли столкновения и грабежи в центре и северных районах города, где живут люди с низким уровнем доходов.

По последним данным МВД, пострадали 79 сотрудников полиции. Напали также на 31 полицейский участок, 16 муниципальных полицейских участках и 11 казарм жандармерии. Также отмечается, что были разгромлены 492 здания, 2000 автомобилей сожжены, разграблены десятки магазинов.

В городе Л'Ай-ле-Роз протестующие на автомобиле въехали в дом мэра Венсана Жанбруна. В результате инцидента ранения получили его жена и ребенок.

France 24 сообщает, что супруга мэра попала в больницу, однако не известно насколько серьезны у нее травмы.

Прокуратура объявила об открытии расследования покушения на убийство.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн раскритиковала "несносные действия" протестующих, напавших на дом мэра Л'Ай-ле-Роз.

"Виновные будут привлечены к ответственности с максимальной строгостью", — говорится в заявлении главы правительства.

На севере Франции в 10 коммунах был введен комендантский час. Это связано с протестами. Время начала комендантского часа колеблется с 20:00 до 22:00. К тому же она действует в некоторых пригородах Парижа.

В ночь с пятницы на субботу было задержано более 1300 человек. Из-за внутренней ситуации в стране президент Эммануэль Макрон отложил государственный визит в Германию, запланированный на 2-4 июля.

Напомним, что в конце июня во Франции правоохранители застрелили 17-летнего подростка Нахеля. Один из офицеров выстрелил парню прямо в грудь, нанеся ему травмы, не совместимые с жизнью. Правоохранитель пытался оправдать свои действия. Мол, подросток отказался подчиниться его приказам. После этого вспыхнули протесты.

38-летний полицейский, выстреливший в парня, был арестован. Продолжается расследование по делу об умышленном убийстве.

Фото: REUTERS

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