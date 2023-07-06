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  1. В Україні

Семенівський райсуд Чернігівської області перейшов під захист Служби судової охорони

22:06, 6 липня 2023
Семенівський районний суд Чернігівської області став 26 в Чернігівській області і 659 в Україні органом системи правосуддя, що охороняється ССО.
Семенівський райсуд Чернігівської області перейшов під захист Служби судової охорони
Фото: Семенівський районний суд Чернігівської області
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5 липня Семенівський районний суд Чернігівської області перейшов під захист співробітників територіального управління Служби судової охорони. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

Зазначається, що Семенівський районний суд Чернігівської області став 26 в Чернігівській області і 659 в Україні органом системи правосуддя, що охороняється Службою судової охорони.

Заступник начальника територіального управління Служби судової охорони полковник Олег Головешко привітав колектив суду з цією подією, представив особовий склад та окреслив основні задачі охоронців Феміди.

"Нашими силами забезпечуватиметься громадський порядок, надійна охорона судової установи і загалом безпека кожного співробітника та відвідувача суду", - зазначив офіцер. І додав, що Семенівка знаходиться в безпосередній близькості до кордону з рф. А тому професійна охорона судової установи - це не тільки необхідність, а й вимога часу.

"Наше завдання - забезпечити ваш всебічний захист. Щоб здійснення правосуддя велось безперебійно і без зовнішнього втручання в роботу суду", - наголосив полковник Служби судової охорони. 

У вітальному слові в.о. голови Семенівського районного суду Олександр Гнип відзначив, що для суддівського апарату це довгоочікувана подія. 

Він привітав новопризначених охоронців Феміди з першим днем на службі, побажав наснаги і успішного виконання завдань, запевнивши їх у сприянні та всебічній підтримці.

За сталою традицією судові охоронці вручили очільнику суду символічний знак, як нагадування про важливий день для судової установи.

Фото: Семенівський районний суд Чернігівської області

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