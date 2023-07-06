Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций

Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.

Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях

Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.

Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны

Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.

Судью, оправдывавшую нападение РФ на Украину, помогли задокументировать коллеги

Судья Звенигородского райсуда Черкасской области Светлана Федорец наговорила на работе на уголовное производство.

Верховная Рада приняла закон об электронных кабинетах участников дел: что изменится в Хозяйственном процессуальном кодексе

Законопроект об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов предусматривает определенные процессуальные последствия для адвокатов.

  1. В Украине

Семеновский райсуд Черниговской области перешел под защиту Службы судебной охраны

22:06, 6 июля 2023
Семеновский районный суд Черниговской области стал 26 в Черниговской области и 659 в Украине органом системы правосудия, охраняемым ССО.
Семеновский райсуд Черниговской области перешел под защиту Службы судебной охраны
Фото: Семеновский районный суд в Черниговской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

5 июля Семеновский районный суд в Черниговской области перешел под защиту сотрудников территориального управления Службы судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Отмечается, что Семеновский районный суд Черниговской области стал 26 в Черниговской области и 659 в Украине  органом системы правосудия, охраняемым Службой судебной охраны.

Заступник начальника територіального управління Служби судової охорони полковник Олег Головешко привітав колектив суду з цією подією, представив особовий склад та окреслив основні задачі охоронців Феміди.

"Нашими силами забезпечуватиметься громадський порядок, надійна охорона судової установи і загалом безпека кожного співробітника та відвідувача суду", - зазначив офіцер. І додав, що Семенівка знаходиться в безпосередній близькості до кордону з рф. А тому професійна охорона судової установи - це не тільки необхідність, а й вимога часу.

"Наше завдання - забезпечити ваш всебічний захист. Щоб здійснення правосуддя велось безперебійно і без зовнішнього втручання в роботу суду", - наголосив полковник Служби судової охорони. 

У вітальному слові в.о. голови Семенівського районного суду Олександр Гнип відзначив, що для суддівського апарату це довгоочікувана подія. 

Він привітав новопризначених охоронців Феміди з першим днем на службі, побажав наснаги і успішного виконання завдань, запевнивши їх у сприянні та всебічній підтримці.

За сталою традицією судові охоронці вручили очільнику суду символічний знак, як нагадування про важливий день для судової установи.

Фото: Семеновский районный суд в Черниговской области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду