Семеновский райсуд Черниговской области перешел под защиту Службы судебной охраны

Семеновский районный суд Черниговской области стал 26 в Черниговской области и 659 в Украине органом системы правосудия, охраняемым ССО.

Фото: Семеновский районный суд в Черниговской области

5 июля Семеновский районный суд в Черниговской области перешел под защиту сотрудников территориального управления Службы судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Отмечается, что Семеновский районный суд Черниговской области стал 26 в Черниговской области и 659 в Украине органом системы правосудия, охраняемым Службой судебной охраны.

Заступник начальника територіального управління Служби судової охорони полковник Олег Головешко привітав колектив суду з цією подією, представив особовий склад та окреслив основні задачі охоронців Феміди.

"Нашими силами забезпечуватиметься громадський порядок, надійна охорона судової установи і загалом безпека кожного співробітника та відвідувача суду", - зазначив офіцер. І додав, що Семенівка знаходиться в безпосередній близькості до кордону з рф. А тому професійна охорона судової установи - це не тільки необхідність, а й вимога часу.

"Наше завдання - забезпечити ваш всебічний захист. Щоб здійснення правосуддя велось безперебійно і без зовнішнього втручання в роботу суду", - наголосив полковник Служби судової охорони.

У вітальному слові в.о. голови Семенівського районного суду Олександр Гнип відзначив, що для суддівського апарату це довгоочікувана подія.

Він привітав новопризначених охоронців Феміди з першим днем на службі, побажав наснаги і успішного виконання завдань, запевнивши їх у сприянні та всебічній підтримці.

За сталою традицією судові охоронці вручили очільнику суду символічний знак, як нагадування про важливий день для судової установи.

Фото: Семеновский районный суд в Черниговской области

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